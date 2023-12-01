В Киевской области отстраивают четыре моста — Finance.ua

В Киевской области отстраивают четыре моста Сегодня 05:45 — Казна и Политика

На государственных дорогах Киевской области идет восстановление разрушенных во время полномасштабного вторжения мостов. Это небольшие по длине объекты от 23 до 55 метров, однако их восстановление существенно повлияет на улучшение транспортного сообщения с соседними регионами и общинами области.

Об этом стало известно из сообщения Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

Сообщается, что в работе четыре инфраструктурных объекта на дорогах:

Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка, мост через реку Трубеж;

Т-10−18 Борисполь — Березань — Яготин, мостовой переход через р. Трубеж;

Т-10−07 Обуховичи — Ставровка, мостовой переход через сушу;

Т-10−05 Иванков — /М-07/, мостовой переход через р. Жерева.

На каждом из объектов ведутся работы по капитальному ремонту, в частности:

устройство плит пролетного строения,

армирование и бетонирование опор,

бетонирование переходных плит,

устройство основания подходов тротуаров,

гидроизоляция монолитной плиты и переходных плит

После этого мосты будут заасфальтированы, установлены барьерные ограждения, дорожные знаки и разметка.

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