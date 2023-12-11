Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева — Finance.ua

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Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Личные финансы
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Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
Закрытие нескольких станций на «синей» ветке метро в Киеве не повлияет на стоимость проезда в маршрутках.
Об этом сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии УНН.
«Не зависит (повышение цен на маршрутки. — Ред.) от ситуации, случившейся с метрополитеном. То есть есть себестоимость перевозок. Например, если увеличивается стоимость топлива и другие факторы, это влияет на то, что может привести к увеличению стоимости проезда. Здесь такая ситуация, что действительно (несколько станций метро. — Ред.) перестали работать, но на замену метрополитену, я считаю, бросили достаточное количество наземного подвижного состава, к сожалению, он сегодня встал в пробке», — сказал Моисеенко.
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Он отметил, что ситуация досадная, потому что метрополитен невозможно полноценно заменить наземным транспортом.
«Сейчас активно изучаются пассажиропотоки, и постепенно увеличивается по необходимости количество подвижного состава, в том числе частным транспортом», — рассказал Моисеенко.
Кроме того, эксперт указал, что частные маршрутки давно отошли бы от повышения цены на проезд, если бы город покупал транспортную работу у перевозчиков.
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«Мы бы давно уже отошли от этих подорожаний, если бы город покупал, как во всех цивилизованных странах Европы, транспортную работу у перевозчиков. Уплачиваются деньги за пассажирокилометры. В равных условиях, как коммунальные перевозчики, так и частные. Стоимость проезда — это прерогатива местных властей, которые покупают транспортную работу. Тогда город, покупая транспортную работу, делает заказ на то, какие хочет автобусы, какой марки, какой комфортности, цвета, и платит за это перевозчикам деньги. А у нас ситуация, что мы миллиарды гривен ежегодно выделяем на покрытие убытков „Киевпасстранса“, а частных перевозчиков как будто и нет на этом рынке», — рассказал Моисеенко.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли станции метро от «Демеевской» до «Теремков». По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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