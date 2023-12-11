97 транспортов: как КГГА борется с последствиями закрытия станций — Finance.ua

97 транспортов: как КГГА борется с последствиями закрытия станций Сегодня 10:39 — Личные финансы

77 автобусов и 20 троллейбусов перевозят пассажиров по маршрутам № 2-М и № 43-К, которые дублируют движение по закрытому участку «синей» ветки метро.

Об этом сообщили в КГГА.

Движение наземного транспорта было оперативно организовано с пятницы, 8 декабря, в связи с началом ремонта перегонного тоннеля от станции метро «Теремки» до станции «Лыбидская».

Также внесены изменения в работу светофорных объектов по предоставлению права приоритетного проезда подвижному составу общественного транспорта на ул. Васильковский и просп. Голосеевском.

Благодаря усилению работы маршрута № 50-К удалось частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии метрополитена на Святошинско-Броварскую.

Специалисты работают над срочным введением обособленной полосы движения для общественного транспорта на ул. Васильковской и Лыбидской площади. Движение по обособленной полосе организуют с понедельника, 11 декабря.

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До завершения ремонтных работ организовано движение наземного транспорта по маршрутам:

Временный автобусный маршрут № 2-М «Кибернетический центр — ст. м. «Теремки» — ст. м. «Лыбидская», на котором работают 77 автобусов с интервалом движения 1 мин.

Временный троллейбусный маршрут № 43-К «Кибернетический центр — ст. м. «Лыбидская», на котором работают 20 троллейбусов с интервалом в 3 мин.

Автобусный маршрут № 38 продлен до ст. м. «Лыбидская». На маршруте работают 5 автобусов с интервалом в 17 мин.

На троллейбусном маршруте № 50к «ул. Милославская — пл. Дарницкая» увеличено количество подвижного состава. Работают 10 троллейбусов с интервалом 9 мин.

Справка Finance.ua:

С 9 декабря Киевский метрополитен остановлено движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

В КП «Киевский метрополитен» сообщают, что остановка движения поездов метро между станциями — вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время движения, поскольку появился риск потери устойчивости туннельных сооружений из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу.

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