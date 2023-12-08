В Киеве на полгода закрывают движение метро между «Лыбидской» и «Теремками» — Finance.ua
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В Киеве на полгода закрывают движение метро между «Лыбидской» и «Теремками»

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В Киеве на полгода закрывают движение метро между «Лыбидской» и «Теремками»
В Киеве на полгода закрывают движение метро между «Лыбидской» и «Теремками»
С 9 декабря Киевский метрополитен остановит движение между станциями «Теремки» и «Лыбидская» из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«В связи с необходимостью срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями „Демеевская“ и „Лыбидская“ с 9 декабря движение поездов Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями „Героев Днепра“ и „Лыбидская“. Движение поездов на отрезке между „Лыбидской“ и „Демеевской“ придется полностью остановить до завершения работ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КГГА в пятницу.
Такое решение приняла 8 декабря Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

Причина

В КП «Киевский метрополитен» сообщают, что остановка движения поездов метро между станциями — вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время движения, поскольку появился риск потери устойчивости тоннельных сооружений из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу.
По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.
«За это время специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные разыскания с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы», — отмечается в сообщении.
В метрополитене отметили, что станции метро «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром», «Теремки» будут круглосуточно работать в режиме укрытия.
«Для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро „Теремки“ до станции метро „Лыбидская“», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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