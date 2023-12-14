Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил

Казна и Политика
132
Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил
Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил
После подтопления синей ветки метро в Киеве участок от «Лыбидской» до «Теремков» закрыли. Впрочем, в столице уже наладили челночное движение. С 13 декабря между «Демеевской» и «Теремками» начали курсировать поезда.
Директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский рассказал в интервью Oboz.ua, есть ли угроза, что отремонтировать туннель будет невозможно и придется рядом строить новый.
«Сейчас специалисты вообще не рассматривают такой вариант и не видят причин, чтобы строить рядом другой тоннель, а не ремонтировать имеющийся. Но на 100% можно будет сказать, когда закончат все исследования», — говорит директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.
Читайте также
По его словам, сейчас существует много версий, что стало причиной подтопления, но это точно не строительство ТРЦ или застройка вокруг станций. Ведь «там, где возникли трещины, нет никакой застройки».
Глава метрополитена называет срок ремонтных работ в 6 месяцев предварительным. Но он не считает, что ремонт может затянуться на годы.

Есть ли угроза для других станций

Виктор Брагинский опроверг информацию о затоплении «Олимпийской».
«Олимпийская» работает в обычном режиме, никаких подтоплений там нет. Но в лотке для воды есть вода, ее сняли на видео и стали сеять панику. Но в лотке для воды и должна быть вода. Метрополитен имеет целостную систему водоотвода, — объяснил он.

Какие еще станции киевского метро могут начать ремонтировать

Отрезок от станции «Тараса Шевченко» до станции «Почайна» директор назвал требующим особого внимания. Тоннель является экспериментальным, он меняет габариты, то есть становится несколько эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет, уверяет директор КП «Киевский метрополитен».
Читайте также
«Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ», — сообщил Брагинский.
Участок от «Славутича» до «Красного Хутора» также расположен в водонасыщенных грунтах. Там иногда проводят гидроизоляционные работы и ликвидируют течи. Но, как утверждает глава метрополитена, там нет таких тяжелых гидрогеологических условий, как на перегоне между «Демеевской» и «Теремками».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.