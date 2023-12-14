Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил — Finance.ua

Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил

После подтопления синей ветки метро в Киеве участок от «Лыбидской» до «Теремков» закрыли. Впрочем, в столице уже наладили челночное движение. С 13 декабря между «Демеевской» и «Теремками» начали курсировать поезда.

Директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский рассказал в интервью Oboz.ua, есть ли угроза, что отремонтировать туннель будет невозможно и придется рядом строить новый.

«Сейчас специалисты вообще не рассматривают такой вариант и не видят причин, чтобы строить рядом другой тоннель, а не ремонтировать имеющийся. Но на 100% можно будет сказать, когда закончат все исследования», — говорит директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

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По его словам, сейчас существует много версий, что стало причиной подтопления, но это точно не строительство ТРЦ или застройка вокруг станций. Ведь «там, где возникли трещины, нет никакой застройки».

Глава метрополитена называет срок ремонтных работ в 6 месяцев предварительным. Но он не считает, что ремонт может затянуться на годы.

Есть ли угроза для других станций

Виктор Брагинский опроверг информацию о затоплении «Олимпийской».

«Олимпийская» работает в обычном режиме, никаких подтоплений там нет. Но в лотке для воды есть вода, ее сняли на видео и стали сеять панику. Но в лотке для воды и должна быть вода. Метрополитен имеет целостную систему водоотвода, — объяснил он.

Какие еще станции киевского метро могут начать ремонтировать

Отрезок от станции «Тараса Шевченко» до станции «Почайна» директор назвал требующим особого внимания. Тоннель является экспериментальным, он меняет габариты, то есть становится несколько эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет, уверяет директор КП «Киевский метрополитен».

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«Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ», — сообщил Брагинский.

Участок от «Славутича» до «Красного Хутора» также расположен в водонасыщенных грунтах. Там иногда проводят гидроизоляционные работы и ликвидируют течи. Но, как утверждает глава метрополитена, там нет таких тяжелых гидрогеологических условий, как на перегоне между «Демеевской» и «Теремками».

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Телеканал 24 По материалам:

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