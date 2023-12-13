Полиция проводит обыски в столичном метрополитене и подразделениях КГГА — Finance.ua

Полиция проводит обыски в столичном метрополитене и подразделениях КГГА Сегодня 10:15

Полиция проводит обыски в столичном метрополитене и подразделениях КГГА, Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева проводит следственные действия в КП «Киевский метрополитен», ЧАО «Метрострой» и структурных подразделениях КГГА.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сегодня, 13 декабря, следователи полиции Киева приступили к проведению одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации „Служебная халатность“ (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии», — сказано в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяний которых произошли разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.

Станции метро служили укрытием для киевлян и гостей города во время воздушный тревог. Кроме того, из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.

Напомним, ранее власти Киева объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Теремки». По предварительным данным, эти обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на этой участке метрополитена. В связи с подтоплением тоннелей правоохранители начали досудебное расследование.

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