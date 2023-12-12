В КГГА прокомментировали, когда заработают закрытые станции метро — Finance.ua
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В КГГА прокомментировали, когда заработают закрытые станции метро

Казна и Политика
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На закрытом участке киевского метро планируют запустить «челночное движение» с 13 декабря.
Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала «КИЕВ24».
В ночном режиме продолжается испытание «челночного движения» — транзитных поездов, которые будут курсировать от «Лыбидской» до «Демеевской».
Вскоре будет разработан детальный график их движения. Известно, что планируют запустить два поезда по двум путям с интервалом 15−30 минут.
«Часть пассажиров перейдут на этот челночный поезд, и уменьшится нагрузка на автобусы. Мы тогда заберем какое-то количество наземного транспорта и перебросим людей в метро», — сказал Кандибор.
Он добавил, что от «Теремков» не все пассажиры едут до «Лыбидской», поэтому открытие других станций тоже скажется на пассажиропотоке наземного транспорта.
По материалам:
Економічна Правда
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