До 2030 года отремонтируют 3 тыс. км теплосетей — Шмыгаль — Finance.ua
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До 2030 года отремонтируют 3 тыс. км теплосетей — Шмыгаль

Казна и Политика
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До 2030 года отремонтируют 3 тыс. км теплосетей — Шмыгаль
До 2030 года отремонтируют 3 тыс. км теплосетей — Шмыгаль
Кабинет Министров одобрил концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии, в рамках которой планируется отремонтировать 3 тыс. км теплосетей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
«Речь идет о капитальном ремонте, стопроцентном учете, повышении эффективности и надежности, создании условий для привлечения инвестиций. Ожидаем, что к 2030 году будут отремонтированы 3 тыс. км теплосети, установлены 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, потери теплоэнергии снизятся до 11%», — сказал премьер-министр.
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Шмыгаль подчеркнул, что в эти дни украинская энергосистема проходит очередной тест на прочность. По его словам, 8 месяцев активной ремонтной кампании дают свои результаты — после последней массированной дроновой атаки и стихийного бедствия отсутствуют плановые отключения потребителей.
По данным Министерства энергетики, генерация покрывает нужды. Украина может привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой.
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«И все же мы готовимся ко всем сценариям развития событий. В плановом порядке разворачиваем пункты несокрушимости. Сейчас их около 12 тыс., еще 1,5 тыс. будут открыты по необходимости. Идет восстановление энергетики. Наполняется Фонд энергетической поддержки Украины. Вместе с анонсированными взносами он уже составляет ориентировочно 300 млн евро», — сообщил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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