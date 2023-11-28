До 2030 года отремонтируют 3 тыс. км теплосетей — Шмыгаль
Кабинет Министров одобрил концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии, в рамках которой планируется отремонтировать 3 тыс. км теплосетей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
«Речь идет о капитальном ремонте, стопроцентном учете, повышении эффективности и надежности, создании условий для привлечения инвестиций. Ожидаем, что к 2030 году будут отремонтированы 3 тыс. км теплосети, установлены 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, потери теплоэнергии снизятся до 11%», — сказал премьер-министр.
Шмыгаль подчеркнул, что в эти дни украинская энергосистема проходит очередной тест на прочность. По его словам, 8 месяцев активной ремонтной кампании дают свои результаты — после последней массированной дроновой атаки и стихийного бедствия отсутствуют плановые отключения потребителей.
По данным Министерства энергетики, генерация покрывает нужды. Украина может привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой.
«И все же мы готовимся ко всем сценариям развития событий. В плановом порядке разворачиваем пункты несокрушимости. Сейчас их около 12 тыс., еще 1,5 тыс. будут открыты по необходимости. Идет восстановление энергетики. Наполняется Фонд энергетической поддержки Украины. Вместе с анонсированными взносами он уже составляет ориентировочно 300 млн евро», — сообщил Шмыгаль.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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