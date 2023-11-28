До 2030 года отремонтируют 3 тыс. км теплосетей — Шмыгаль Сегодня 20:20 — Казна и Политика

До 2030 года отремонтируют 3 тыс. км теплосетей — Шмыгаль

Кабинет Министров одобрил концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии, в рамках которой планируется отремонтировать 3 тыс. км теплосетей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

«Речь идет о капитальном ремонте, стопроцентном учете, повышении эффективности и надежности, создании условий для привлечения инвестиций. Ожидаем, что к 2030 году будут отремонтированы 3 тыс. км теплосети, установлены 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, потери теплоэнергии снизятся до 11%», — сказал премьер-министр.

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Шмыгаль подчеркнул, что в эти дни украинская энергосистема проходит очередной тест на прочность. По его словам, 8 месяцев активной ремонтной кампании дают свои результаты — после последней массированной дроновой атаки и стихийного бедствия отсутствуют плановые отключения потребителей.

По данным Министерства энергетики, генерация покрывает нужды. Украина может привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой.

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«И все же мы готовимся ко всем сценариям развития событий. В плановом порядке разворачиваем пункты несокрушимости. Сейчас их около 12 тыс., еще 1,5 тыс. будут открыты по необходимости. Идет восстановление энергетики. Наполняется Фонд энергетической поддержки Украины. Вместе с анонсированными взносами он уже составляет ориентировочно 300 млн евро», — сообщил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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