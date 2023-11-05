Стало известно, сколько зданий и сооружений в Украине разрушены из-за войны — Finance.ua

Стало известно, сколько зданий и сооружений в Украине разрушены из-за войны Сегодня 19:37

Стало известно, сколько зданий и сооружений в Украине разрушены из-за войны

В Украине почти 160 тысяч разрушенных из-за российской агрессии зданий и сооружений, примерно 20 тысяч из них — многоэтажные.

Такие данные привел директор ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций», доктор технических наук, профессор Геннадий Фаренюк.

По его словам, определение материального ущерба, нанесенного российской агрессией гражданам Украины, нужно начинать с технических обследований. И очень важно, чтобы применяемые методики давали обоснованный и понятный экспертам результат. При этом не всегда можно полагаться на методы и инструменты исследований, к которым прибегали при обследовании разрушенных или поврежденных зданий в мирное время.

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«Специалисты постоянно занимались вопросами зданий, поврежденных в результате техногенных аварий или стихийных бедствий. Наш Институт также десятилетиями обследовал поврежденные строения. Но сейчас их количество выросло в тысячи или в десятки тысяч раз. И одно дело, когда речь идет о повреждениях из-за взрыва топливного котла, и совсем другое — при прямом попадании ракеты. По статистике, почти 160 тысяч зданий и сооружений в Украине повреждены из-за войны. Почти 20 тысяч из них — многоэтажки. Это сложные инженерные постройки. И требуется эффективный подход, который поможет выяснить степень их повреждения. Самое главное — объективно определить: считать здание полностью разрушенным или частично поврежденным, которое подлежит восстановлению», — подчеркнул Фаренюк.

За время войны специалисты Института строительных конструкций обследовали около 400 многоэтажных объектов. Один из важных элементов обследования — определение, могут ли люди возвращаться в те части домов, которые не получили прямых повреждений, безопасно ли использовать эти объекты в дальнейшем. Руководитель научно-исследовательского учреждения признал, что часто эксперты не хотят брать на себя ответственность и не всегда обоснованно принимают решение о сносе сооружений и строительстве на их месте новых.

«С одной стороны, действительно гораздо лучше на месте многих объектов построить что-нибудь новое. Но это требует огромных затрат и гарантирует задержки с решением социальных проблем жителей, которые вынуждены будут годами ждать строительства нового жилья, тогда как реконструкция частично поврежденных зданий требует гораздо меньше ресурса и времени», — отметил Фаренюк.

Все эти нюансы, по его словам, должны учитываться при оценке степени повреждений зданий и определении причиненного их владельцам ущерба и стоимости восстановления или реконструкции.

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Профессор напомнил, что первый этап оценивания — это осмотр здания, во время которого происходит фиксация разрушений с вычислением процента объема поврежденных конструкций по сравнению с площадью всего здания. Второй этап — определение влияния повреждений на устойчивость и безопасность здания в целом: возможно ли восстановление и какими техническими средствами это можно сделать.

«Этот второй уровень обследований является определяющим для того, чтобы оценить причиненный материальный ущерб и рассчитать будущие экономические затраты. Потому что восстановить можно все, но не всегда целесообразно. Определяющей все-таки является экономика», — убежден Фаренюк.

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Укрінформ По материалам:

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