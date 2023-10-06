Депутат Железняк рассказал, как будут сокращать расходы на инфраструктуру и Большое строительство — Finance.ua

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Депутат Железняк рассказал, как будут сокращать расходы на инфраструктуру и Большое строительство

Казна и Политика
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Депутат Железняк рассказал, как будут сокращать расходы на инфраструктуру и Большое строительство
Депутат Железняк рассказал, как будут сокращать расходы на инфраструктуру и Большое строительство
Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью для Новости. Live рассказал о намерении Верховной Рады в рамках подготовки бюджета на 2024 год сократить расходы на инфраструктурные проекты и строительство.
В частности, предлагается снизить финансирование Мининфраструктуры, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, Госфонда регионального развития и Дорожного фонда.
По оценкам Железняка, речь идет о 70−80 млрд гривен потенциальной экономии для государственного бюджета.
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«Прозрачного восстановления мы пока не увидели. И, откровенно говоря, если выбирать, куда направлять эти средства: на армию или восстановление, то мне кажется, что лучше на армию», — отметил депутат.
Вместе с тем он оценивает инициативу сокращения расходов на инфраструктурные проекты.
Напомним, 15 сентября Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10 000.
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Главным направлением расходов бюджета на следующий год, как и в 2023 году, станет сфера безопасности и обороны.
Вторым важным приоритетом станут заработные платы работников бюджетной сферы и социальные выплаты. Прежде всего, речь идет о врачах, педагогах.
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В частности, в планах следующего года — двухэтапное повышение минимальной заработной платы в стране. Также заложат средства на индексацию пенсионных выплат, финансирование жилищных субсидий, помощь внутренне перемещенным лицам и другие выплаты.
Третьим важным акцентом в государственном бюджете станет восстановление украинских городов, разрушенных в результате российской агрессии. В правительстве отмечают важность продолжения и завершения уже стартовавших проектов восстановления. Также намерены начать новые.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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