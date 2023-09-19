Кабмин утвердил трехлетний план защиты критической инфраструктуры — Finance.ua

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Кабмин утвердил трехлетний план защиты критической инфраструктуры

Казна и Политика
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Кабмин утвердил трехлетний план защиты критической инфраструктуры
Кабмин утвердил трехлетний план защиты критической инфраструктуры
Кабинет Министров утвердил Национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, рассчитанный на три года.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Телеграме.
«Утвержден Национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, выполнение которого предусматривается сроком на 3 года», — написал Мельничук.
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По его словам, план направлен на создание механизма, обеспечивающего непрерывность функционирования объектов критической инфраструктуры и согласованность действий субъектов национальной системы ее защиты. Национальная система защиты должна также обеспечивать устойчивое и бесперебойное предоставление жизненно важных услуг.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту стратегических объектов энергетики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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