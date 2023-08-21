Четверть мостов в Украине находятся в критическом состоянии — Finance.ua

Четверть мостов в Украине находятся в критическом состоянии Сегодня 21:24 — Казна и Политика

Четверть мостов в Украине находятся в критическом состоянии

В Украине 24% мостов находятся в критическом состоянии — неработоспособны или ограниченно работоспособны.

Об этом сообщает Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений, которая завершила свою работу и представила окончательные выводы.

«Главный вопрос, на который должна была дать ответ Комиссия — каково реальное состояние украинских мостов и какие решения необходимы, чтобы предупредить все возможные риски», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«К сожалению, более трети балансодержателей не владеют реальной информацией о состоянии своих мостов, а четверть всех сооружений в стране находятся в критическом состоянии, — добавил Кубраков.

Результаты работы Комиссии, в частности информация о состоянии мостов и предложения по решению проблем, будут переданы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета Министров.

На основе результатов работы Комиссии уже сформированы конкретные предложения. В частности, предлагается законодательно закрепить приоритетное направление средств на реконструкцию или капитальный ремонт аварийных мостов среди других объектов дорожного строительства.

Также для решения проблемных вопросов развития и содержания мостов Комиссия выдвинула следующие предложения:

поручить всем балансодержателям провести осмотр мостов, относительно которых отсутствует информация о техническом состоянии и которые находятся в неработоспособном и ограниченно работоспособном состоянии. После осмотра балансодержатели должны будут разработать комплекс противоаварийных мер, реализовать их и отчитаться по их результату;

передать функции заказчика и/или балансодержателя мостов от отдельных территориальных громад в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (Агентство восстановления), если мосты находятся на дорогах государственного значения. В настоящее время в Агентство уже поступили соответствующие предложения от балансодержателей по 28 мостам;

использовать Аналитическую экспертную систему управления мостами (АЭСУМ) для составления планов строительства и содержания мостов. Система будет направлена ​​на сбор и постоянное обновление информации о реальном состоянии мостов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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