Четверть мостов в Украине находятся в критическом состоянии — Finance.ua

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Четверть мостов в Украине находятся в критическом состоянии

Казна и Политика
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Четверть мостов в Украине находятся в критическом состоянии
Четверть мостов в Украине находятся в критическом состоянии
В Украине 24% мостов находятся в критическом состоянии — неработоспособны или ограниченно работоспособны.
Об этом сообщает Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений, которая завершила свою работу и представила окончательные выводы.
«Главный вопрос, на который должна была дать ответ Комиссия — каково реальное состояние украинских мостов и какие решения необходимы, чтобы предупредить все возможные риски», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
«К сожалению, более трети балансодержателей не владеют реальной информацией о состоянии своих мостов, а четверть всех сооружений в стране находятся в критическом состоянии, — добавил Кубраков.
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Результаты работы Комиссии, в частности информация о состоянии мостов и предложения по решению проблем, будут переданы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета Министров.
На основе результатов работы Комиссии уже сформированы конкретные предложения. В частности, предлагается законодательно закрепить приоритетное направление средств на реконструкцию или капитальный ремонт аварийных мостов среди других объектов дорожного строительства.
Также для решения проблемных вопросов развития и содержания мостов Комиссия выдвинула следующие предложения:
  • поручить всем балансодержателям провести осмотр мостов, относительно которых отсутствует информация о техническом состоянии и которые находятся в неработоспособном и ограниченно работоспособном состоянии. После осмотра балансодержатели должны будут разработать комплекс противоаварийных мер, реализовать их и отчитаться по их результату;
  • передать функции заказчика и/или балансодержателя мостов от отдельных территориальных громад в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (Агентство восстановления), если мосты находятся на дорогах государственного значения. В настоящее время в Агентство уже поступили соответствующие предложения от балансодержателей по 28 мостам;
  • использовать Аналитическую экспертную систему управления мостами (АЭСУМ) для составления планов строительства и содержания мостов. Система будет направлена ​​на сбор и постоянное обновление информации о реальном состоянии мостов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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