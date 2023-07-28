В Украине в аварийном состоянии находятся 9% мостов — итоги проверок Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная в конце июня для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны, предоставила предварительные выводы, согласно которым в аварийном состоянии находятся 9% мостов, сообщило Министерство восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры в фейсбуке.

Сообщается, что было проанализировано состояние 24 тыс. мостов из 28 тыс. имеющихся. 9% сооружений — в аварийном состоянии, 16% - в ограниченно трудоспособном состоянии. «Речь идет о близком к худшему положению», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что осмотрены мосты в Киеве, Житомире, Ровно, Черкассах и Кировоградской области.

При этом отмечается, что 50% находящихся в самом критическом состоянии мостов не обследовались последние три года, а органы местной власти не располагают информацией об эксплуатационном состоянии 35% мостов.

«Благодаря созданию и работе комиссии мы определили первоочередные меры, которые помогут решить проблемы системно. Прежде всего мы будем инициировать передачу функций заказчика или балансодержателя мостов от местной власти к областной или Агентству восстановления для объектов, расположенных на дорогах государственного значения», — сообщил вице-премьер-министр — министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время заседания в четверг, на котором были презентованы результаты работы комиссии.

Он подчеркнул, что абсолютно неэффективно и даже опасно, когда мост через дорогу государственного назначения принадлежит общине, которое не может его обслуживать должным образом или даже не знает, что это нужно делать системно.

«Помимо этого, будем инициировать законодательные изменения по приоритетизации государственных расходов. Чтобы задачи по содержанию и ремонту мостовых сооружений были среди обязательных для сохранения транспортной инфраструктуры и во время военного положения, и после победы», — сказал Кубраков.

Как сообщает Минвосстановления, комиссия рекомендовала установить на находящихся в нерабочем состоянии мостах автоматизированные системы мониторинга их технического состояния, накопить техническую информацию о состоянии всех мостов в единой системе, создать резервные ресурсы на случай аварийной ситуации. В этом случае речь идет о временных модульных конструкциях, которые могут использоваться в случае нарушения функций моста.

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