Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України — Finance.ua

Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики.

«Один із пріоритетів — це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору», — сказав Шмигаль.

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Він додав, що Україна зараз виконує проєкти, які є унікальними у світі. За тижні вдається встановити та відремонтувати те, на що в раніше знадобилися б місяці або навіть роки.

Нагадаємо, понад 5,5 тисячі об'єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.

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УНН За матеріалами:

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