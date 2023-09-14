Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України — Finance.ua

Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики.
«Один із пріоритетів — це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору», — сказав Шмигаль.
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Він додав, що Україна зараз виконує проєкти, які є унікальними у світі. За тижні вдається встановити та відремонтувати те, на що в раніше знадобилися б місяці або навіть роки.
Нагадаємо, понад 5,5 тисячі об'єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.
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