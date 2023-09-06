До початку опалювального сезону завершиться реконструкція найбільшої тепломагістралі на Подолі — Кличко — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До початку опалювального сезону завершиться реконструкція найбільшої тепломагістралі на Подолі — Кличко

Енергетика
12
До початку опалювального сезону буде завершено реконструкцію найбільшої теплової мережі, що забезпечує теплом Поділ, повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі у вівторок.
«Сьогодні перевірив, як триває реконструкція теплової магістралі найбільшого діаметру — 720 мм, що постачає теплом увесь Поділ. За останні п’ять років на цій ділянці виявили понад 40 пошкоджень», — написав він.
Як поінформував Кличко, перший етап комплексної перекладки на об'єкті було розпочато 2020 року — тоді було виконано модернізацію магістральної теплотраси протяжністю понад 1,5 км.
Наразі триває другий етап. Уже виконано капремонт обладнання теплової камери, а також проведено заміну зношеної запірної арматури та будівельних конструкцій. Перекладка магістралі здійснюється від теплокамери до теплокамери. Замість зношеної тепломагістралі прокладаються попередньо ізольовані труби європейського зразка, обладнані системою сигналізації про пошкодження.
«Реконструкція триватиме без відключення гарячого водопостачання. Завдяки модернізації тепломереж і теплотехнічного обладнання, покращиться якість теплопостачання майже для 400 житлових будинків, трьох лікувальних закладів, 51 навчального закладу та 423 відомств», — зазначив мер міста.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.