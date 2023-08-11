Большинство документов в сфере строительства предлагают отменить или оптимизировать — Finance.ua

Большинство документов в сфере строительства предлагают отменить или оптимизировать
Около 75% инструментов госрегулирования в сфере строительства предлагается отменить или оптимизировать. Такие рекомендации приняла Межведомственная рабочая группа по дерегуляции на заседании 10 августа 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Например, МРГ рекомендует отменить предоставление разрешения на переоборудование и перепланировку жилых домов и помещений в них, если речь не идет о вмешательстве в несущие конструкции и инженерные системы. В настоящее время такие разрешения выдают исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Читайте также
Также рекомендуется отменить ряд инструментов, касающихся самовольно построенных объектов, право собственности на которые признал суд. Чтобы гарантировать законность и безопасность таких зданий, предлагается ввести требования по проверке таких сооружений на соблюдение строительных норм еще на стадии судебного разбирательства.
Кроме того, МРГ предлагала оптимизировать и осовременить:
- Проектную документацию на строительство;
- Декларацию о готовности объекта к эксплуатации;
- Сертификат о принятии в эксплуатацию оконченного строительством объекта;
- Решение о присвоении адреса объекту строительства, объекту недвижимого имущества;
- Выписку из градостроительной документации;
- Кадастровую справку из градостроительного кадастра
и т. д.
Для чего это нужно
Воплощение решения облегчит жизнь как бизнесу, так и гражданам. Ведь сегодня соответствующие разрешения и согласования должны получать как юридические, так и физические лица. Упрощение регуляторного поля в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства очень важно в контексте послевоенного восстановления Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью