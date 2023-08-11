Большинство документов в сфере строительства предлагают отменить или оптимизировать — Finance.ua

Большинство документов в сфере строительства предлагают отменить или оптимизировать Сегодня 14:28 — Недвижимость

Большинство документов в сфере строительства предлагают отменить или оптимизировать

Около 75% инструментов госрегулирования в сфере строительства предлагается отменить или оптимизировать. Такие рекомендации приняла Межведомственная рабочая группа по дерегуляции на заседании 10 августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Например, МРГ рекомендует отменить предоставление разрешения на переоборудование и перепланировку жилых домов и помещений в них, если речь не идет о вмешательстве в несущие конструкции и инженерные системы. В настоящее время такие разрешения выдают исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Также рекомендуется отменить ряд инструментов, касающихся самовольно построенных объектов, право собственности на которые признал суд. Чтобы гарантировать законность и безопасность таких зданий, предлагается ввести требования по проверке таких сооружений на соблюдение строительных норм еще на стадии судебного разбирательства.

Кроме того, МРГ предлагала оптимизировать и осовременить:

Проектную документацию на строительство;

Декларацию о готовности объекта к эксплуатации;

Сертификат о принятии в эксплуатацию оконченного строительством объекта;

Решение о присвоении адреса объекту строительства, объекту недвижимого имущества;

Выписку из градостроительной документации;

Кадастровую справку из градостроительного кадастра и т. д.

Для чего это нужно

Воплощение решения облегчит жизнь как бизнесу, так и гражданам. Ведь сегодня соответствующие разрешения и согласования должны получать как юридические, так и физические лица. Упрощение регуляторного поля в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства очень важно в контексте послевоенного восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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