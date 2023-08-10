Имущественное право на недостроенную квартиру: в Минвосстановлении объяснили, как регистрировать — Finance.ua

Имущественное право на недостроенную квартиру: в Минвосстановлении объяснили, как регистрировать Сегодня 20:04 — Недвижимость

Имущественное право на будущие объекты недвижимости следует регистрировать через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС).

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает « Интерфакс-Украина ».

На 9 августа эта процедура уже реализуется для 13 объектов строительства. Это первые в Украине прецеденты реализации положений нового законодательства о регистрации прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.

«Пользователи ЕГЭСББ приступили к созданию документов, необходимых для регистрации специального имущественного права на 13 объектов строительства», — сообщили в Минвосстановлении.

Для сравнения: по данным портала «ЛУН», на июль 2023 года с начала полномасштабного вторжения стартовало строительство и продажа 189 новых жилых комплексов в Украине.

В Миновосстановления сообщили, что в ЕГЭССС реализован функционал, позволяющий подавать документы для государственной регистрации специальных имущественных прав на будущие объекты недвижимости.

Но информация об имущественном праве, в частности об их продаже квартир в новостройках, «не будет содержаться в ЕГЭССС, а будет храниться в Государственном реестре прав на недвижимое имущество», акцентировали в министерстве.

Также в Минвосстановлении добавили, что процедура создания документов в ЕГЭССС и подготовка объектов к регистрации специального имущественного права состоит из нескольких этапов и в отдельных случаях требует комплексной актуализации документации относительно объектов строительства, которая может занимать достаточно длительный период.

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