Аналитики и банкиры прогнозируют среднегодовой курс в 2025 г. в диапазоне заложенного в госбюджете — 45 грн/$1 Сегодня 19:04 — Валюта

Аналитики и банкиры прогнозируют среднегодовой курс в 2025 г. в диапазоне заложенного в госбюджете — 45 грн/$1

Аналитики оператора рынка обмена валют «КИТ Group» вместе с коллегами из банка «Глобус» и «Юнекс банка» (оба — Киев) сходятся во мнении, что среднегодовой курс 2025 года будет близким к отметке 45 грн/$1, что соответствует показателю, заложенному в государственный бюджет на следующий год.

«Самый вероятный сценарий — это близкий к правительственному прогнозу, отраженный в госбюджете-2025, среднегодовой курс 45 грн/$1, что допускает его колебания в течение года в пределах 44−46 грн/$1 с тяготением к более высокой отметке до конца года — пока что мы не имеем оснований недооценивать риски дальнейшей долгосрочной девальвации», — сообщили в «КИТ Group» на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Эксперты ожидают ослабления официального курса до 42,2−42,5 грн/$1 к концу текущего года. Они указывают, что прогноз на начало 2025-го зависит от макроэкономических факторов, в частности, от дальнейшей динамики международной поддержки, монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и курсового паритета на международных рынках доллара США и евро.

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«В случае стабильного поступления финансовой поддержки от партнеров и союзников и при низкой волатильности внешних рынков курс гривны будет относительно предсказуемым, хоть и будет придерживаться в дальнейшем девальвационного фарватера», — отмечают аналитики.

Со своей стороны, председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов отмечает, что в прогнозах официального курса на следующий год он также преимущественно полагается на заложенный в бюджете показатель 45 грн/$1.

«Понимаем, что стоимость доллара может зависеть от ряда факторов и обстоятельств, среди которых можно выделить объем международной финансовой поддержки, которая направляется на покрытие бюджетного разрыва между расходами и доходами», — объясняет он.

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Среди важных факторов, влияющих на курсовую динамику, банкир назвал темпы роста ВВП, уровень инфляции и военные действия, которые могут оказывать давление на валютном рынке, побуждая к более активной покупке инвалюты как на безналичном, так и на наличном рынках.

«Мы не можем исключить, что прогноз может сбыться не полностью. Однако средневзвешенный курс в 45 грн/$1 — это уже ориентир, на который опирается бизнес, планируя свою деятельность на 2025 год, в том числе девелоперы жилья, начавшие свои проекты во втором полугодии 2024 года с плановым завершением строительства в 2026 году», — привел пример Мамедов.

По расчетам банка «Глобус», гривна до конца 2025 года может ослабиться до уровня 46−47 грн/$1.

«С сегодняшнего дня цифры, заложенные в бюджет, кажутся вполне реалистичными, и на конец следующего года, если не будет значительных изменений в ситуации с безопасностью, курсовой диапазон 45−47 грн/$1 высоковероятен», — отметила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

«Однако я сейчас бы не спешила ни с какими прогнозами. Вероятность, что война завершится в 2025-м, не является нулевой. И при условии получения надежных гарантий безопасности ситуация в экономике будет быстро меняться, в том числе и относительно курса гривны», — добавила банкир.

По ее словам, в случае реализации положительного сценария — завершения военных действий — следует ожидать притока иностранных инвестиций. В этой связи Золотько не исключает, что в определенный период может сложиться ситуация, когда регулятору придется вместо продажи валюты на межбанковском рынке выкупать ее.

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«Очевидно, что сейчас такой сценарий выглядит несколько фантастическим, но нельзя исключать», — резюмировала Золотько.

Аналитики «КИТ Group» объясняют, что рекордный скачок спроса на инвалюту в конце текущего года обусловлен традиционной активизацией расчетов бизнеса по внешним контрактам и ростом спроса на наличную валюту среди населения.

«Впрочем, в течение года мы наблюдали преимущественно незначительный спрэд между курсами купли и продажи — это яркое свидетельство баланса на рынке. В то время как в декабре спрэд между курсами купли и продажи доллара достигал 0,8−1 грн, что свидетельствует о росте давления на рынок» , — комментируют ситуацию эксперты.

Однако благодаря ввозу рекордных объемов наличной валюты и валютным интервенциям Национального банка курс гривны удалось сохранить в относительной стабильности, указывают они.

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«Для следующего года важным фактором будет увеличение налоговой нагрузки на депозиты. Если банки не смогут нивелировать снижение доходности вкладов интересными предложениями, существует высокая вероятность перетекания сбережений и свободной гривневой ликвидности в наличную валюту вне банков, что также может стать мощным фактором давления на курс» — объясняют эксперты.

Мамедов отмечает, что, скорее всего, наличные курсы гривны по отношению к доллару США в 2025 году будут отличаться от межбанковских в диапазоне 0,3−0,5 грн. Таким образом, если курс на межбанке в конце года будет на уровне около 46−47 грн/$1, то на наличном рынке он может составить в среднем 46,5−47,5 грн/$1.

«Однако сейчас линейно прогнозировать ситуацию без учета ряда динамично развивающихся факторов или возможных факторов крайне сложно», — сказал банкир.

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Со своей стороны, Золотько среди ключевых факторов рекордных объемов ввоза наличной валюты назвала повышенный спрос со стороны населения на фоне девальвационных ожиданий, с учетом ограничений на покупку безналичной валюты эквивалентом 50 тыс. грн/мес. в одном банке, а также значительного улучшения каналов поставок наличной валюты наземным транспортом в Украину.

«Никакой проблемы в самих цифрах нет. Сейчас у НБУ достаточно резервов, прогнозируемые поступления международной помощи, по крайней мере на следующий год, выглядят убедительно, поэтому ресурсов для покрытия этого избыточного валютного спроса достаточно. При этом не стоит забывать, что речь идет прежде всего о формировании сбережений,» то есть каких-то «частных» валютных резервов", — подчеркнула банкир.

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