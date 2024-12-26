Как колебание курса доллара влияет на уровень жизни в Украине (инфографика) — Finance.ua

Как колебание курса доллара влияет на уровень жизни в Украине (инфографика) Сегодня 11:15 — Валюта

Как колебание курса доллара влияет на уровень жизни в Украине (инфографика)

В следующем году правительство снова заморозит размер социальных стандартов из-за дефицита средств в бюджете. Минимальная заработная плата останется на уровне 8 тысяч гривен, а прожиточный минимум — 2,9 тысячи. Учитывая прогнозируемый рост курса валют, в долларах эти выплаты будут меньше, чем в 2024 году и до начала войны.

Более подробно рассказывает «Слово и дело».

2021 год

В 2021 году минимальная зарплата выросла дважды: до 6 тысяч гривен, затем до 6,5 тысячи.

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По актуальному на тот момент среднегодовому курсу (27,29 гривны за доллар) это составило 220 и 238 долларов соответственно.

Инфографика: «Слово и дело»

Прожиточный минимум за год изменился трижды: с 1 января он составлял 2 тысячи 189 гривен, с 1 июля — 2 тысячи 294 гривен, с 1 декабря — 2 тысячи 393 гривны. Это было эквивалентно 80, 84 и 88 долларам.

2022 год

В первый год полномасштабной войны средний курс доллара составлял 32,34 гривны.

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6,5 тысячи гривен минимальной зарплаты — это 201 доллар. В октябре 2022-го минималка выросла до 6,7 тысячи гривен — это 207 долларов.

Прожиточный минимум с января 2022 года составил 2 тысячи 293 гривны, с июля — 2 тысячи 508 гривен, с декабря — 2 тысячи 589 гривен. Это 74, 78 и 80 долларов соответственно.

2023 год

В 2023 году минимальная зарплата и прожиточный минимум были заморожены.

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А учитывая курс валют , в долларовом эквиваленте их размер уменьшился: минимальная зарплата — 183 доллара, прожиточный минимум — 71 доллар.

2024 год

В 2024 году минимальную зарплату повысили дважды: с января — до 7,1 тысячи гривен, с апреля — 8 тысяч.

Это 178 и 200 долларов соответственно (средний курс 40 гривен за доллар).

Прожиточный минимум вырос до 2 тысяч 920 гривен, это 73 доллара.

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В следующем году социальные показатели снова будут заморожены. Если принимать во внимание прогноз правительства относительно курса доллара (45 гривен), то размер минимальной зарплаты составит 178 долларов, а прожиточного минимума — 65 долларов.

Справка Finance.ua:

в законопроекте госбюджета на 2025 год средний курс доллара к гривне заложен на уровне 45 гривен за валюту. В то же время курс в 2024 году был заложен на уровне 40,80 гривны;

по прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Лесового, на 1 января 2025 года официальный курс может составить в промежутке 41,60−41,80 гривны. То есть по итогам текущего года доллар может вырасти в среднем на 10%.

Слово і Діло По материалам:

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