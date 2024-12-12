Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги — Finance.ua

Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги
На практике нередка ситуация, когда банки или небанковские учреждения отказываются принимать от клиентов деньги. Если с гривнами это скорее исключение, то с иностранной валютой можно говорить о правиле.
Масштабы этого явления достигли таких размеров, что Национальный банк Украины вынужден был ввести драконовские штрафы для нарушителей:
- для банков — в размере до 400 тыс. и планируется его увеличение за существенные нарушения;
- для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.
Это немного отрезвило операторов рынка обмена валют, однако явление все же не перестало существовать.
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Поэтому, если вам отказывают в обмене валюты и вы считаете, что это делается незаконно, Нацбанк советует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения.
Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк. Подробную информацию об оформлении обращения в Национальный банк можно найти здесь.
Отметим, что обращение наличных денег в Украине — как гривны, так и иностранных валют — регламентируется рядом законов и подзаконных актов. Главными из них являются Законы Украины «О банках и банковской деятельности», «О Национальном банке Украины», а также «Инструкция о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине» и «Положение о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины», утвержденные соответствующими постановлениями Правления Национального банка Украины.
Детальнее о том, как поступить с определенными видами купюр, к кому в таком случае обращаться и что делать, если вам отказали в обмене таких денег — читайте в статье Finance.ua:
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