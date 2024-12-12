Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги — Finance.ua

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Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги

Личные финансы
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Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги
Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги
На практике нередка ситуация, когда банки или небанковские учреждения отказываются принимать от клиентов деньги. Если с гривнами это скорее исключение, то с иностранной валютой можно говорить о правиле.
Масштабы этого явления достигли таких размеров, что Национальный банк Украины вынужден был ввести драконовские штрафы для нарушителей:
  • для банков — в размере до 400 тыс. и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.
Это немного отрезвило операторов рынка обмена валют, однако явление все же не перестало существовать.

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Поэтому, если вам отказывают в обмене валюты и вы считаете, что это делается незаконно, Нацбанк советует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения.
Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк. Подробную информацию об оформлении обращения в Национальный банк можно найти здесь.
Отметим, что обращение наличных денег в Украине — как гривны, так и иностранных валют — регламентируется рядом законов и подзаконных актов. Главными из них являются Законы Украины «О банках и банковской деятельности», «О Национальном банке Украины», а также «Инструкция о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине» и «Положение о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины», утвержденные соответствующими постановлениями Правления Национального банка Украины.
Детальнее о том, как поступить с определенными видами купюр, к кому в таком случае обращаться и что делать, если вам отказали в обмене таких денег — читайте в статье Finance.ua:

Изношенные или поврежденные купюры: как и где их обменять и что делать в случае отказа

Напомним, что финансовые аналитики ухудшили прогнозы относительно курса доллара в следующие 12 месяцев. Как сообщает НБУ, финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).
Аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США.
Эксперты KSE Institute проанализировали будущее украинской экономики и составили прогноз относительно реального ВВП Украины, зарплат, уровня безработицы, курса доллара и инфляции. По их прогнозу, курс доллара составит: 42.6 грн (конец 2024 г.); 48.6 грн (2027).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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