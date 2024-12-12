Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги — Finance.ua

Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги Сегодня 08:00 — Личные финансы

Что делать, если банки или обменники отказываются менять деньги

На практике нередка ситуация, когда банки или небанковские учреждения отказываются принимать от клиентов деньги. Если с гривнами это скорее исключение, то с иностранной валютой можно говорить о правиле.

Масштабы этого явления достигли таких размеров, что Национальный банк Украины вынужден был ввести драконовские штрафы для нарушителей:

для банков — в размере до 400 тыс. и планируется его увеличение за существенные нарушения;

для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Это немного отрезвило операторов рынка обмена валют, однако явление все же не перестало существовать.

Поэтому, если вам отказывают в обмене валюты и вы считаете, что это делается незаконно, Нацбанк советует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения.

Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк. Подробную информацию об оформлении обращения в Национальный банк можно найти здесь

Детальнее о том, как поступить с определенными видами купюр, к кому в таком случае обращаться и что делать, если вам отказали в обмене таких денег — читайте в статье Finance.ua:

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