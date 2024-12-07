Возрастет ли курс доллара на новогодние праздники: ответ эксперта — Finance.ua

Возрастет ли курс доллара на новогодние праздники: ответ эксперта Сегодня 08:18 — Валюта

Возрастет ли курс доллара на новогодние праздники: ответ эксперта

За неделю до Нового года обычно наблюдается активизация торговли: импортеры увеличивают поставку товаров в ожидании повышенного спроса, а потребители чаще обменивают валюту. Это приводит к изменениям на валютном рынке, который реагирует на такие колебания.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал , что будет с курсом доллара на новогодние праздники, в комментарии «Новости. Live».

Возрастет ли курс доллара

По его словам, можно ожидать удорожания валюты. В то же время спрогнозировать, достигнет ли курс отметки 42 грн/долл., сложно, ведь на его формирование влияет ряд факторов, в том числе скрытых от общественности.

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Эксперт предостерег украинцев от поспешного обмена гривен на доллары или евро в целях заработка на курсовых колебаниях в конце года.

Во-первых, спред будет оставаться незначительным — в пределах нескольких десятков копеек, что обеспечит минимальную прибыль. Для получения значимой выгоды необходимо оперировать огромными суммами.

Во-вторых, повышенный спрос среди населения и бизнеса может разрушить баланс на рынке, что негативно отразится на динамике.

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Лучше покупать доллары по необходимости и постепенно, потому что ближе к Новому году регулятор может применить определенные ограничительные меры по регулированию ситуации.

«На новогодние праздники есть шанс, что доллар будет стоить 42 грн. Но вероятность не стопроцентная, потому что Украина сейчас находится в состоянии неуверенности. Это касается не только валютного рынка, но и любых направлений деятельности. Очевидно одно: американские купюры дешеветь не будут. Это константа, которую граждане должны принять», — заметил Алексей Плотников.

Справка Finance.ua:

в течение декабря курс доллара может быть стабильным. Национальный банк Украины будет способствовать минимизации влияния инфляции на показатели;

в ноябре Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, у него есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены: гривна и далее будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, — расти.

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