Прогноз курса от правительства и фактический курс: Гетманцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

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Прогноз курса от правительства и фактический курс: Гетманцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Валюта
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Прогноз курса от правительства и фактический курс: Гетманцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Прогноз курса от правительства и фактический курс: Гетманцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Средний курс гривны по отношению к доллару с начала года составил 40,01 грн за доллар. При существующих темпах девальвации в декабре средний курс по году, вероятно, будет близок к 40,15−40,2 грн/долл.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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По его словам, в последнюю неделю темпы девальвации гривны против доллара ускорились, однако по году динамика курса будет немного лучше прогноза в бюджете.
Он напомнил, что ежегодно правительство закладывает прогноз официального курса гривны по отношению к доллару США при разработке проекта бюджета.
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«Это необходимо прежде всего для оценки доходов от импорта, в частности импортного НДС, акцизов, других таможенных платежей. Данный прогноз является чисто расчетной величиной, что никоим образом не обязывает Нацбанк следовать этому бюджетному ориентиру», — отметил Гетманцев.
В бюджет-2024 закладывался следующий прогноз: 42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. — средний курс за год.
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«По факту имеем: официальный курс на 4 декабря 41,70 грн/долл. Последнюю неделю гривна ослабляется против доллара более заметно после того, как оставалась относительно устойчивой на уровне около 41,2−41,3 грн/долл. вторую половину лета — осенью этого года. На валютном рынке царят ожидания курса на межбанке на конец 2024 года около 42−42,5. грн/долл.», — прокомментировал нардеп.
По его мнению, прогноз курса от правительства на 2024 год и фактический курс по году в условиях «управляемой гибкости» будут близкими.
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«Посмотрим, как оно будет в следующем году, на который правительство в бюджет заложило прогноз курса на уровне 45 грн/долл. в среднем по году. Немного пессимистично, по-моему. Впрочем, давайте, как говорится, сверим часы», — подытожил Гетманцев.
Напомним, эксперты семи неправительственных аналитических центров прогнозируют рост курса доллара в конце 2024 года до 42,2 грн. Среднее значение прогноза на декабрь 2025 года составляет 45,7 грн/доллар.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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