НБУ сообщил, почему ожидает роста спроса на валюту в конце года — Finance.ua

НБУ сообщил, почему ожидает роста спроса на валюту в конце года Сегодня 09:00 — Валюта

НБУ сообщил, почему ожидает роста спроса на валюту в конце года

Увеличение бюджетных расходов на конец года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает в его интервью изданию «Укринформ».

«Конечно, это обуславливает соответствующий рост спроса на валюту. Но это нас не пугает, потому что Нацбанк учитывает это и в своих прогнозах, и в тактике интервенций на валютном рынке. Ожидаем, что структурный дефицит валюты в декабре вырастет и будет нивелироваться соответствующим увеличением наших интервенций», — сказал Николайчук.

Замглавы НБУ сообщил, что структурный дефицит валюты частного сектора на рынке — это объективная характеристика работы нашего валютного рынка во время военного положения.

По его словам, сейчас условия, прежде всего, характеризуются значительным дефицитом бюджета, который в основном покрывается международной помощью.

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«Механизм работает так: Министерство финансов получает от партнеров валюту, которую продает Национальному банку, получая гривну. Эта гривна направляется в экономику, когда правительство осуществляет расходы. Впоследствии этот гривневый ресурс возвращается на рынок, где Национальный банк выкупает его за валюту», — объяснил он.

Николайчук отметил, поступления международной помощи — в целом устойчивые, а НБУ экономно расходует международные резервы.

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Укрінформ По материалам:

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