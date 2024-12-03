Аналитики дали прогноз курса доллара на конец года — Finance.ua

Аналитики дали прогноз курса доллара на конец года
В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины разрешил гривне ослабеть до нового рекордного уровня 41,60 грн/доллар. До конца года доллар будет дорожать.
Об этом свидетельствуют данные аналитики инвесткомпании ICU.
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«Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе вырос за счет увеличения спроса на валюту на межбанковском рынке. Чистая покупка валюты за четыре дня недели выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, до $408 млн. Из этой суммы $201 млн — это дефицит на межбанковском рынке (втрое больше, чем в предыдущую неделю) и $207 млн - в розничном сегменте (на 11% меньше)», — говорится в аналитике.
В то же время НБУ увеличил интервенции лишь на 20% до $709 млн, позволяя курсу гривны ослабевать до новых рекордных уровней.
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«В прошлую среду гривна ослабла до 41.6 грн/$, несмотря на почти рекордные интервенции НБУ в этот день на уровне $200 млн. Еще большие интервенции — примерно $270 млн — позволили НБУ сдержать в пятницу дальнейшее ослабление гривны», — отмечают в ICU.
По итогам недели официальный курс гривны ослаб на 0.6% до 41.58 грн/$. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0.6%-41.4−41.8 грн/$.
«Ключевым драйвером ослабления курса гривны на прошлой неделе стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения — выходного в США. НБУ увеличил интервенции в пятницу, но не стал возвращать курс в привычные осенние рамки, ниже 41.5 грн/$. Вряд ли темпы прошлогоднего ослабления курса гривны сохранятся, однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса по меньшей мере до 42 грн/$ до конца декабря», — подытожили аналитики.
Напомним, на прошлой неделе аналитики ICU в своем обзоре отмечали, что официальный курс гривны продолжал колебаться в относительно узком диапазоне недалеко от 41.3 грн/$ и по итогам недели ослаб на 0.1% до 41.32 грн/$. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0.1% - 41.2−41.7 грн/$.
В ноябре Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, у него есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены: гривна и дальше будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, — расти.
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