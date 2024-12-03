Аналитики дали прогноз курса доллара на конец года — Finance.ua

Аналитики дали прогноз курса доллара на конец года Сегодня 13:02 — Валюта

Аналитики дали прогноз курса доллара на конец года

В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины разрешил гривне ослабеть до нового рекордного уровня 41,60 грн/доллар. До конца года доллар будет дорожать.

Об этом свидетельствуют данные аналитики инвесткомпании ICU.

«Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе вырос за счет увеличения спроса на валюту на межбанковском рынке. Чистая покупка валюты за четыре дня недели выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, до $408 млн. Из этой суммы $201 млн — это дефицит на межбанковском рынке (втрое больше, чем в предыдущую неделю) и $207 млн ​​- в розничном сегменте (на 11% меньше)», — говорится в аналитике.

В то же время НБУ увеличил интервенции лишь на 20% до $709 млн, позволяя курсу гривны ослабевать до новых рекордных уровней.

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«В прошлую среду гривна ослабла до 41.6 грн/$, несмотря на почти рекордные интервенции НБУ в этот день на уровне $200 млн. Еще большие интервенции — примерно $270 млн — позволили НБУ сдержать в пятницу дальнейшее ослабление гривны», — отмечают в ICU.

По итогам недели официальный курс гривны ослаб на 0.6% до 41.58 грн/$. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0.6%-41.4−41.8 грн/$.

График: ICU

«Ключевым драйвером ослабления курса гривны на прошлой неделе стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения — выходного в США. НБУ увеличил интервенции в пятницу, но не стал возвращать курс в привычные осенние рамки, ниже 41.5 грн/$. Вряд ли темпы прошлогоднего ослабления курса гривны сохранятся, однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса по меньшей мере до 42 грн/$ до конца декабря», — подытожили аналитики.

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Напомним, на прошлой неделе аналитики ICU в своем обзоре отмечали , что официальный курс гривны продолжал колебаться в относительно узком диапазоне недалеко от 41.3 грн/$ и по итогам недели ослаб на 0.1% до 41.32 грн/$. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0.1% - 41.2−41.7 грн/$.

В ноябре Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, у него есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены : гривна и дальше будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, — расти.

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