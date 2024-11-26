Гривна будет стабильной в течение декабря? Чего ждать от курса доллара — Finance.ua
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Гривна будет стабильной в течение декабря? Чего ждать от курса доллара

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Гривна будет стабильной в течение декабря? Чего ждать от курса доллара
Гривна будет стабильной в течение декабря? Чего ждать от курса доллара
На украинском валютном рынке достаточно скоро может произойти обесценивание гривны. Однако некоторые эксперты уверены, что такое явление в ближайшее время не прогнозируется.
Курсовая стабильность на рынке будет держаться благодаря достаточной финансовой помощи из-за границы. Она в свою очередь позволит не нарушать равновесие между курсом и работой бизнес-структур, чтобы те не повышали цены на товар, как сообщил председатель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, передает ТСН.
По его словам, в течение декабря Нацбанк будет держать курс доллара на нынешнем уровне, а также не будет позволять спекулянтам раскачивать курс.
В то же время, на январь эксперт не дает прогнозов, аргументируя тем, что это сложно.
Во вторник, 26 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,65 (покупка) и 41,74 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,4387 грн.

Справка Finance.ua:

Согласно консенсусу-прогнозу, которым поделился Partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, обменный курс гривны к доллару на следующие 2 года ожидается:
  • в конце 2025-го — 44,6 грн/долл.;
  • средний за 2025-й — 42,87 грн/долл.;
  • в конце 2026-го — 45,6 грн/долл.;
  • средний за 2026-й — 46,46 грн/долл.
«Пока я вижу, что девальвация будет на уровне 6−9%. То есть, если сейчас мы завершаем год на условном показателе 42 грн/долл., то в следующем году курс может быть 44−45 грн/долл. Но это не прогноз — это то, что мы видим по нашим расчетам», — заявил Кукуруза.
По материалам:
Телеграф
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