НБУ может ослабить курс гривны до конца года до 42 грн/$ — прогноз ICU — Finance.ua

НБУ может ослабить курс гривны до конца года до 42 грн/$ — прогноз ICU Сегодня 11:05 — Валюта

НБУ может ослабить курс гривны до конца года до 42 грн/$ — прогноз ICU

Национальный банк сохранил объем интервенций ниже средненедельного показателя этого года, но позволил курсу гривны незначительно ослабеть на фоне даже меньшего дефицита валюты на рынке.

Об этом свидетельствуют данные аналитики ICU.

«Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе снова уменьшился. Чистая покупка валюты за четыре дня недели уменьшилась до $290 млн (на 6% меньше аналогичного периода предыдущей недели), то есть ниже средненедельного уровня с начала года. Из этой суммы $59млн — это дефицит на межбанковском рынке (на 4% меньше) и $231 млн — в розничном сегменте (на 7% меньше аналогичного периода на прошлой неделе)», — говорится в аналитике.

В то же время, НБУ увеличил интервенции на 7% до $590 млн, что все еще ниже средненедельного объема с начала года.

Отмечается, что официальный курс гривны продолжал колебаться в относительно узком диапазоне вблизи 41.3 грн/$ и по итогам недели ослаб на 0.1% до 41.32 грн/$. 41.7 грн/$.

Инфографика: ICU

«Дефицит валюты на межбанковском рынке снизился ниже $100 млн за неделю, что в последний раз было еще весной этого года. В то же время ключевое давление на валютный рынок оказывает повышенный спрос на валюту в розничном сегменте. НБУ сохраняет объем интервенций на высоком уровне, хотя и ниже средненедельного значения в этом году Национальный банк позволяет курсу гривны незначительно колебаться недалеко от 41.3 грн/$, что все еще ниже пиковых значений июля и начала месяца (41.49 и 41.45 грн/$ соответственно).

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял , что Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка посредством продажи долларов. Это исключает резкие изменения курса. По его словам, не нужно путать действительно термин устойчивость валютного рынка с фиксированным курсом.

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