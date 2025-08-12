Актуальные изменения в мобилизации и воинском учете: что важно знать — Finance.ua

Актуальные изменения в мобилизации и воинском учете: что важно знать Сегодня 11:01

Актуальные изменения в мобилизации и воинском учете: что важно знать

и т. д. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года. Вместе с тем начали действовать несколько изменений, касающихся военнообязанных — бронирование, учет, прохождение военного обучения и службы robota.ua рассказала об основных нововведениях.

Изменения в порядке бронирования

Кабмин Постановлением № 847 от 14 июля 2025 года изменил Критерии и порядок определения критически важных предприятий. Теперь их определение осуществляют:

Центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы с юрисдикцией на всю территорию Украины для предприятий, действующих в сфере национальной экономики или под их политикой.

Областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации для коммунальных юридических лиц и субъектов хозяйствования, работающих в следующих областях: сельское, лесное или рыбное хозяйство; добывающая и перерабатывающая промышленность; поставки электроэнергии, газа, пара, воды, канализация, обращение с отходами; строительство, торговля, ремонт транспорта, транспортная и почтовая деятельность.

Госадминистрации обязаны до 16 августа 2025 года обновить свои региональные критерии критичности.

Изменения в порядок воинского учета

Кабмин Постановлением от 30 июля № 916 обновил порядок ведения воинского учета. Ключевые моменты:

Учебные заведения представляют список женщин, получивших медицинское или фармацевтическое образование, в ТЦК по месту жительства в течение 7 дней после завершения обучения. В свою очередь женщины обязаны в течение 60 суток явиться в ТЦК для определения пригодности к службе. Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с указанием военно-учетной специальности без определения годности.

Призывники по достижении 25 лет автоматически снимаются с учета призывников и берутся на учет как военнообязанные с присвоением звания «солдат (матрос) запаса» и второй категорией запаса без вызова в ТЦК и СП.

Теперь порядок оформления списков персонального воинского учета уточнен: форма списков стала единой для всех групп учета. В то же время, пункт 36 Порядка № 1487, который требует составлять списки отдельно для четырех групп, остался без изменений. Предприятия должны формировать эти списки в одно дело и хранить их вместе с копиями военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов без разделения по группам.

В отдельном деле должны храниться не только копии военно-учетных документов исключенных с воинского учета (кроме граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе), но и снятых с воинского учета.

повестку можно не только вручить лично под подпись, но и Не менее важное изменение: теперь, по результатам ВВК, подлежащим призыву резервистам и военнообязаннымно и отправить по почте рекомендованным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Напомним, что ранее Кабмин Постановлением № 892 от 16 июля 2025 года изменил Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, в частности уточнил, что ТЦК и СП исключают из учета лиц, которые:

умерли, признаны без вести отсутствующими или объявленные умершими;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины.

Автоматическая постановка на воинский учет

Кабмин Постановлением № 556 от 11 апреля 2025 года изменил порядок автоматической верификации данных призывников, военнообязанных и резервистов. ГМС передает Минобороны перечень мужчин 16−60 лет для внесения в Единый реестр.

Мужчин 25−60 лет, не состоящих на учете, автоматически ставят на учет по месту жительства или через определенные ТЦК без прохождения ВВК.

Создание Единого реестра военнослужащих

Закон Украины № 4497-ІХ от 17 июня 2025 года, вступивший в силу 9 июля 2025 года, предусматривает создание Государственного реестра военнослужащих. Реестр будет содержать данные обо всех военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службе транспорта. Каждому военному присваивается уникальный электронный идентификатор для идентификации в информационных системах и получения электронных услуг.

В реестр вносятся персональные данные, результаты медицинских обследований для определения годности к службе. Данные формируются посредством обмена с другими государственными системами, в том числе с реестром призывников, военнообязанных и резервистов. После увольнения данные сохраняются до достижения предельного возраста службы, а в случае гибели — 25 лет. При переводе в другие структуры (СБУ, разведка) данные изымаются по запросу.

Изменения в обучении для военнослужащих

Указ Президента № 396/2025 от 12 июня 2025 года вносит изменения в Положение о прохождении военной службы. Нововведения позволяют обучение без отрыва от службы для:

военнослужащих 18−25 лет по контракту или призыву во время мобилизации;

рядового, сержантского и старшинского состава по контракту;

офицеров, получивших высшее образование по госзаказу или отслуживших срок, эквивалентный времени обучения.

Для обучения подается рапорт, разрешение выдает командир соединения или выше. Решение оформляется приказом командира части. Обучение не должно мешать исполнению служебных обязанностей.

Изменения в прохождении военной службы

Указ Президента № 397/2025 от 12 июня 2025 г. ввел изменения для:

лиц с дипломами магистра медицинского/фармацевтического толка и сертификатами врача/фармацевта-специалиста;

психологов (магистров);

специалистов по реабилитации, протезированию, эрготерапии, физической терапии;

Эти лица не назначаются на должности, которые не соответствуют их специальности или предусматривают более низкую квалификацию, если они сами не желают другой должности.

Изменения в отношении военнослужащих, самовольно покинувших часть

Закон № 13177 от 16 апреля 2025 года, подписанный Президентом 8 мая 2025 года, предусматривает:

во время военного положения служба лиц, которые самовольно оставили часть, не приостанавливается; если человек не вернулся до завершения военного положения, служба приостанавливается со следующего дня после его отмены;

время отсутствия не зачисляется ы выслугу, денежное довольствие и льготы не предоставляются;

добровольное возвращение до 30 августа 2025 года возобновляет льготы и соцгарантии;

возвращение возможно по решению командира даже при наличии уголовного производства;

лица, которые самовольно оставили службу или дезертировали, и их семьи теряют льготы до возвращения.

