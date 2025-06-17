Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета

Технологии&Авто
30
Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета
Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета
Уже 9 водителей ограничили в праве водить автомобиль из-за нарушения правил военного учета в этом году. Почти все принятые решения принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области. С начала текущего года в судах рассматривалось еще 59 дел по лишению водительских прав из-за нарушения военного учета.
Об этом сообщает Опендатабот.
По меньшей мере 59 судебных дел по ограничению права на управление авто из-за нарушения правил военного учета в этом году найдены с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся.
Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета
В январе 2025 года суд впервые удовлетворил иск ТЦК и лишил водителя возможности управлять автомобилем, однако таких решений стало больше. Сейчас 9 водителей временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета — пока они не выполнят требования ТЦК или же это требование не будет отозвано.
Следует отметить, что все решения, кроме первого, принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области.
Читайте также
Напомним, что судебные решения по таким делам полностью обезличены — в них не указываются стороны процесса, что не позволяет проверить наличие дела относительно себя.
С начала года в Едином государственном реестре должников открыто более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета. Проверить наличие у вас штрафа можно в Опендатаботе.
Также мы писали о том, что у военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве вождения, смогут изымать водительские права. Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабмина.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems