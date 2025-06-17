Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета — Finance.ua

Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

Скольких водителей лишили прав из-за нарушения военного учета

Уже 9 водителей ограничили в праве водить автомобиль из-за нарушения правил военного учета в этом году. Почти все принятые решения принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области. С начала текущего года в судах рассматривалось еще 59 дел по лишению водительских прав из-за нарушения военного учета.

Об этом сообщает Опендатабот.

По меньшей мере 59 судебных дел по ограничению права на управление авто из-за нарушения правил военного учета в этом году найдены с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся.

В январе 2025 года суд впервые удовлетворил иск ТЦК и лишил водителя возможности управлять автомобилем, однако таких решений стало больше. Сейчас 9 водителей временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета — пока они не выполнят требования ТЦК или же это требование не будет отозвано.

Следует отметить, что все решения, кроме первого, принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области.

Напомним, что судебные решения по таким делам полностью обезличены — в них не указываются стороны процесса, что не позволяет проверить наличие дела относительно себя.

С начала года в Едином государственном реестре должников открыто более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета. Проверить наличие у вас штрафа можно в Опендатаботе.

Также мы писали о том, что у военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве вождения, смогут изымать водительские права. Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабмина.

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