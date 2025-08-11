Кто из военнообязанных с отсрочкой должен пройти ВВК — объяснение Минобороны Сегодня 11:34

Военнообязанные, имеющие действующую отсрочку от призыва или бронирования, не должны проходить медицинский осмотр в военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560», — отметили в министерстве.

Есть три исключения, когда такие лица все же проходят медосмотр:

если подписывают договор на военную службу;

если ранее были признаны ограниченно пригодными и еще не проходили повторный медосмотр (кроме лиц с официально установленной инвалидностью);

если сами изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Напомним, в Украине действует механизм , позволяющий ставить граждан на военный учет автоматически, без посещения ТЦК. «Это стало возможным после внесения изменений в постановление № 932, принятое Кабинетом Министров. Постановка на учет осуществляется путем взаимодействия реестра Оберег с Государственной миграционной службой (ГМС)», — сообщили ранее в Минобороны.

Теперь, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) в приложении «Резерв+», больше не нужно обращаться в территориальный центр комплектования. Документ формируется автоматически после онлайн-запроса.

