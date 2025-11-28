В Польше опасаются оттока украинцев в случае завершения войны: три сценария для экономики страны Сегодня 21:03

В Польше опасаются оттока украинцев в случае завершения войны: три сценария для экономики страны

В Польше растет обеспокоенность по поводу возможного оттока украинских иммигрантов в случае завершения войны.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Аналитики mBank предполагают, что со стабилизацией ситуации в Украине часть граждан может решить вернуться домой, что создаст дополнительное давление на польский рынок труда.

По оценкам банка, в случае возвращения до 500 тысяч украинцев страна может столкнуться с ощутимыми экономическими последствиями. Это касается, прежде всего, замедления темпов роста ВВП и повышения инфляции.

Пессимистический сценарий для экономики

По тяжелому сценарию mBank, массовый отток украинцев мог бы снизить динамику экономического роста Польши на 0,8 процентного пункта в 2026 году и примерно на 0,2 пункта ежегодно в течение 2027−2030 годов.

Одновременно инфляция была бы выше на 0,5−0,6 пункта ежегодно, что могло бы отдалить достижение инфляционной цели Национального банка Польши и повлиять на повышение процентных ставок.

Экономисты подчеркивают, что это наиболее пессимистическая модель, а реальные последствия при меньшем оттоке будут более умеренными.

Потенциальные положительные эффекты завершения войны

Завершение войны будет иметь и положительные экономические эффекты, которые сложнее точно измерить.

Эксперты mBank отмечают, что мир поспособствует улучшению настроений среди бизнеса, инвесторов и потребителей. Польские компании могут получить новые возможности, связанные с восстановлением Украины.

Также возможно глобальное снижение цен на нефть, что снизит затраты для ключевых секторов экономики.

Оптимистический базовый прогноз

Несмотря на возможные риски, базовый прогноз mBank для польской экономики остается оптимистическим.

В отсутствие масштабного оттока украинцев экономика Польши, по оценкам аналитиков, будет расти стабильными темпами и может достигнуть 4,2% реального роста в 2026 году при средней инфляции на уровне 2,3%.

Напомним, как сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, именно активность украинских граждан стала одним из факторов, позволивших Польше войти в двадцатку крупнейших экономик мира и пересечь отметку в триллион долларов ВВП. Соотношение помощи Польше Украине и вкладу украинцев в экономику соседней страны составляет примерно 1:5.

Посол сообщил, что в 2024 году вклад украинцев в польский ВВП составил 2,7%. Речь идет о деловой активности предпринимателей, работе наемных работников, а также интеграции польских специалистов в проекты, реализуемые украинским бизнесом в Польше. Совокупно это, по оценкам посольства, генерирует около 30 млрд долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.