30% украинцев сейчас официально безработные. 5 профессий, которыми можно овладеть довольно быстро — Finance.ua

30% украинцев сейчас официально безработные. 5 профессий, которыми можно овладеть довольно быстро Сегодня 09:02 — Личные финансы

30% украинцев сейчас официально безработные. 5 профессий, которыми можно овладеть довольно быстро

Почти каждый третий украинец сейчас официально безработный. Чьи-то навыки утратили актуальность из-за полномасштабной войны, кто-то выехал с оккупированных территорий и не смог найти работу на новом месте, у кого-то развалился бизнес.

Об этом пишет портал budni.rabota.ua.

«Что предлагает рынок? В основном, быстрый вход в IT. Бесспорно, IT-отрасль лучше всего удержалась после 24 февраля, но свитчеров в Украине уже предостаточно. Украинским компаниям не нужно столько джунов, сколько появляется на рынке после быстрых трехмесячных курсов. Да и IT — не единственная отрасль, где сейчас нужны специалисты», — говорится в сообщении.

Читайте также Как уволиться с работы сотруднику, выехавшему из зоны боевых действий

Аналитики портала проанализировали рынок труда и предложения образовательных курсов и собрали 5 профессий, пользующихся спросом на рынке, и которыми можно быстро овладеть.

Рекрутер

Профессия рекрутера после 24 февраля не только осталась необходимой, но немного трансформировалась. Во-первых, очень актуальной стала помощь украинцам в трудоустройстве за рубежом. Во-вторых, чем больше свободных рук всех специальностей появляется на рынке, тем труднее подобрать нужного специалиста среди всех кандидатов. Поэтому рекрутеры всегда в цене.

Суть работы понятна: рекрутеры — это люди, помогающие компаниям закрыть вакансии. Эта работа подойдет людям с любым образованием и опытом, которые умеют и хотят общаться с людьми.

Читайте также Украинским беженцам создали приложение по поиску работы за границей

Заработная плата. На первый взгляд, это задача, не требующая слишком сложных навыков. Но оплата рекрутера часто зависит от результата (чем больше вакансий закрываешь, тем больше доход). Зарабатывать здесь можно от 15 до 60 тысяч гривен (а если дорасти до руководящей должности, то и больше).

SMM-менеджер

Относительно молодая профессия начала развиваться и прогрессировать с развитием соцсетей. Она сочетает в себе навыки копирайтера, маркетолога и менеджера по продажам. Следует вести соцсети, следить за охватом постов, запускать рекламные кампании.

Что касается базовых навыков, нужна грамотность и умение ориентироваться (или быстро овладевать) разнообразными соцсетями. Это достаточно творческая профессия. Заходить в нее можно и без всякого обучения — если у вас есть талант к написанию текстов. Но лучше также пройти курсы, ведь главная задача SMM-менеджера — не просто создавать посты для соцсетей, а делать так, чтобы страница работала и приносила результаты.

Читайте также Чем отличается надомная и дистанционная работа — разъяснение Гоструда

Заработная плата. Зарабатывать можно от 7 тысяч грн в месяц и до нескольких тысяч долларов — зависит от профессиональности, опыта и навыков SMM-специалиста.

E-mail маркетолог

Это человек, отвечающий за то, какие рекламные рассылки получат клиенты. Но речь идет не только о том, чтобы составлять тексты писем. Нужно понимать, какие типы писем наиболее эффективны для различных типов бизнеса, как использовать инструменты для рассылки электронных писем, работать с клиентской базой и анализировать результаты.

Это достаточно техническая профессия, в которой придется тестировать платформы для e-mail-маркетинга, анализировать целевую аудиторию и разбивать базу клиентов по группам, отслеживать уровень открытия писем и количество продаж через электронную почту и даже немного программировать на SQL.

Читайте также За что в Украине могут уволить с работы во время войны

Овладеть базовыми навыками можно за три месяца. В Украине хватает профильных курсов для e-mail-маркетологов с разным уровнем углубления и ценой.

Заработная плата. Зарабатывать можно от $500, если вы новичок, до нескольких тысяч долларов, когда наработаете собственный опыт и лайфхаки по работе с клиентами через почту.

Таргетолог

Таргетолог — это специалист, знающий, как найти нужную аудиторию в соцсетях и на интернет-платформах и показать ей рекламу бизнеса или организации.

Это не слишком творческая работа, в которой много цифр, рутины технических нюансов. Надо уметь анализировать статистику, конкурентов и многочисленные метрики, чтобы делать выводы: удалось ли охватить нужную аудиторию и что нужно изменить, чтобы это удалось.

Таргетолог работает с рекламными бюджетами клиентов, и от него напрямую зависит — не будут ли деньги рекламодателя выброшены на ветер. Поэтому в этой профессии есть высокая ответственность.

Читайте также Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны

Заработная плата. Новичок будет получать от 8 тысяч гривен, специалист — 20-30 и более тысяч. Действительно хорошие таргетологи в Украине могут зарабатывать и $3 000, а в области IT больше.

Риелтор

Рынок недвижимости после 24 февраля был заморожен, но сейчас пошел на подъем. Люди, потерявшие жилье от обстрелов или из-за оккупации их городов, покупают жилье в Киеве и западных регионах. А значит, профессия риелтора остается актуальной.

Заработная плата. На сайтах по трудоустройству это одна из самых высокооплачиваемых профессий — из тех, которыми можно быстро овладеть. Хорошие риелторы зарабатывают от 30 тысяч гривен и больше. Впрочем, до этого еще нужно дойти: отточить навыки, сформировать базу клиентов и наработать репутацию, чтобы начало работать «сарафанное радио». В начале этого пути доход может быть существенно меньше.

Может показаться, что помогать в поиске и покупке жилья можно и без предварительного обучения. Но на самом деле риелтор должен уметь: оценить стоимость жилья, правильно заключить договор, изучить источники поиска как продавцов, так и покупателей, решать возможные конфликтные вопросы и даже проконсультировать по поводу юридического оформления сделки, предупредив о возможных ошибках и подводных камнях. Во всем этом можно на начальном уровне разобраться за несколько месяцев.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.