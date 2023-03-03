Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны — Finance.ua
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Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны

Личные финансы
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Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны
Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны
За период от 24 февраля 2022 года потеряли работу почти 20% жителей Киева. В то же время не работают сейчас 45% переселенцев, живущих в столице.
Об этом свидетельствуют результаты сравнительного исследования «Настроения киевлян и переселенцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-27 февраля 2023 года.

Результаты опроса

Экономическое положение семьи киевлян во время войны:
  • более 60% опрошенных киевлян отметили ухудшение экономического положения своей семьи;
  • у 30% оно не изменилось;
  • у 4% — улучшилось.
Экономическая ситуация среди ВПЛ несколько хуже:
  • около 80% отметили ухудшение;
  • у 14% — она не изменилась;
  • у 5% — улучшилась.
График: &laquo;Рейтинг&raquo;
График: «Рейтинг»
Наличие работы:
  • три четверти как киевлян, так и переселенцев работали до начала войны;
  • сейчас среди киевлян 60% работают в обычном режиме, 6% — удаленно, 7% — по сокращенному графику, 7% — на новой работе;
  • потеряли работу — почти 20% киевлян.
Среди ВПЛ 21% работают в обычном режиме, 12% — удаленно, 4% — по сокращенному графику, 17% — на новой работе. Не работают сейчас 45% живущих в Киеве переселенцев.
Среди потерявших работу киевлян около 40% собираются трудоустраиваться в ближайшее время в Киеве. Среди переселенцев таковых более 60%.
График: &laquo;Рейтинг&raquo;
График: «Рейтинг»

Справка Finance.ua:

  • в Украине на среднюю зарплату от 40 тыс. грн. без высшего образования могут претендовать водители-международники, автомаляры, проходчики на шахтах и некоторые риелторы. Кроме того, высокие зарплаты также получают и военнослужащие;
  • большинство украинцев, сменивших местожительство из-за войны, потеряли и работу. Теперь на новом месте одним из самых актуальных вопросов становится трудоустройство. Предлагаем подборку сервисов, где можно искать работу переселенцам.
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По материалам:
Finance.ua
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