Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны — Finance.ua

Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны
За период от 24 февраля 2022 года потеряли работу почти 20% жителей Киева. В то же время не работают сейчас 45% переселенцев, живущих в столице.
Об этом свидетельствуют результаты сравнительного исследования «Настроения киевлян и переселенцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-27 февраля 2023 года.
Результаты опроса
Экономическое положение семьи киевлян во время войны:
- более 60% опрошенных киевлян отметили ухудшение экономического положения своей семьи;
- у 30% оно не изменилось;
- у 4% — улучшилось.
Экономическая ситуация среди ВПЛ несколько хуже:
- около 80% отметили ухудшение;
- у 14% — она не изменилась;
- у 5% — улучшилась.
Наличие работы:
- три четверти как киевлян, так и переселенцев работали до начала войны;
- сейчас среди киевлян 60% работают в обычном режиме, 6% — удаленно, 7% — по сокращенному графику, 7% — на новой работе;
- потеряли работу — почти 20% киевлян.
Среди ВПЛ 21% работают в обычном режиме, 12% — удаленно, 4% — по сокращенному графику, 17% — на новой работе. Не работают сейчас 45% живущих в Киеве переселенцев.
Среди потерявших работу киевлян около 40% собираются трудоустраиваться в ближайшее время в Киеве. Среди переселенцев таковых более 60%.
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