Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны — Finance.ua

Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны Сегодня 08:04 — Личные финансы

Стало известно, сколько киевлян потеряли работу во время войны

За период от 24 февраля 2022 года потеряли работу почти 20% жителей Киева. В то же время не работают сейчас 45% переселенцев, живущих в столице.

Об этом свидетельствуют результаты сравнительного исследования «Настроения киевлян и переселенцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-27 февраля 2023 года.

Результаты опроса

Экономическое положение семьи киевлян во время войны:

более 60% опрошенных киевлян отметили ухудшение экономического положения своей семьи;

у 30% оно не изменилось;

у 4% — улучшилось.

Экономическая ситуация среди ВПЛ несколько хуже:

около 80% отметили ухудшение;

у 14% — она не изменилась;

у 5% — улучшилась.

График: «Рейтинг»

Наличие работы:

три четверти как киевлян, так и переселенцев работали до начала войны;

сейчас среди киевлян 60% работают в обычном режиме, 6% — удаленно, 7% — по сокращенному графику, 7% — на новой работе;

потеряли работу — почти 20% киевлян.

Среди ВПЛ 21% работают в обычном режиме, 12% — удаленно, 4% — по сокращенному графику, 17% — на новой работе. Не работают сейчас 45% живущих в Киеве переселенцев.

Среди потерявших работу киевлян около 40% собираются трудоустраиваться в ближайшее время в Киеве. Среди переселенцев таковых более 60%.

График: «Рейтинг»

Справка Finance.ua:

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