За что в Украине могут уволить с работы во время войны — Finance.ua

За что в Украине могут уволить с работы во время войны
В Украине изменили законодательство касательно трудовых отношений. В частности, работодателям разрешили увольнять сотрудников за коллаборационизм и потерю доверия.
Об этом говорится в проекте Закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины касательно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов».
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Документ предусматривает, что теперь потерять работу можно в связи с конкретным сроком заключения, что делает невозможным ваше дальнейшее пребывание на работе. Соответствующая норма содержалась в законе и прежде, но сейчас ее дополнили еще одним основанием для увольнения — утратой доверия со стороны работодателя к своему работнику.
К тому же уволить работника разрешили еще в некоторых случаях, а именно:
- если работник, трудящийся на объектах государственной собственности со стратегическим значением для экономики и безопасности государства, или же он работает на объектах критической инфраструктуры, совершил действия, которые вне всяких сомнений могут содействовать государству-агрессору;
- если работник игнорирует внутренний трудовой порядок.
Что делать, если вас уволили после мобилизации
Сохранить за собой рабочее место вправе сотрудники предприятий, организаций и учреждений без привязки к форме собственности или подчинения. Также закон распространяется на физических лиц-предпринимателей, сотрудничающих с компаниями или находящихся на работе у другого ФЛП. К сожалению, не редки случаи обратного, когда руководители без ведома и согласия человека лишают его зарплаты или должности.
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Если работодатель нарушил права гражданина Украины и уволил его на основании мобилизации, следует обратиться в Госслужбу по вопросам труда. Именно ее территориальные органы обеспечивают контроль соблюдения законодательства.
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