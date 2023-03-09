Украинским беженцам создали приложение по поиску работы за границей — Finance.ua

Украинским беженцам создали приложение по поиску работы за границей Сегодня 11:46 — Личные финансы

Украинским беженцам создали приложение по поиску работы за границей

В Украине создали мобильное приложение I’m Ukrainian для граждан, которые из-зп войны выехали за границу. Оно поможет найти другие необходимые услуги.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«С помощью приложения наши соотечественники могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы», — сказано в сообщении.

Кроме того, они могут искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.

Приложение доступно только для украинцев. Оно интегрировано в «Дія», поэтому именно через него происходит подтверждение гражданства.

Как воспользоваться приложением:

иметь установленное на мобильном телефоне приложение «Дія»;

скачать I’m Ukrainian можно по этой ссылке;

при регистрации указать адрес своей электронной почты;

выбрать «Вход через Дія».

В настоящее время приложение работает в 19 странах мира. Их список равномерно возрастает.

Справка Finance.ua:

Еврокомиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты гражданам Украины до 2025 года;

по состоянию на конец 2022 года за рубежом (кроме России и Беларуси) находилось 3,8–4,7 млн украинских беженцев, многие могут не вернуться;

большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, трудоустроились в этой стране (84%).



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