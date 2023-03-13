Как уволиться с работы сотруднику, выехавшему из зоны боевых действий — Finance.ua

Как уволиться с работы сотруднику, выехавшему из зоны боевых действий Сегодня 14:00 — Личные финансы

Правоотношения наемного работника и работодателя регламентирует Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), который и определяет, в частности, основания и порядок увольнения с работы. Кодекс предусматривает увольнение как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя.

Последний год внес существенные коррективы в процедуру такого мирного, казалось бы, процесса, как увольнение с работы.

Многие вынуждены были просто бежать из своих домов, и им было совсем не до того, чтобы пройти процедуру увольнения с работы, да и работодателям в этой ситуации было также явно не до того.

Однако уволиться с работы в этом случае также возможно, это предусматривает как ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», так и ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Для этого человеку, который имеет статус внутренне перемещенного лица и не может прекратить действие трудового договора с работодателем в порядке, определенном Кодексом законов о труде, необходимо обратиться в Центр занятости по нынешнему месту жительства.

Там он может подать на имя работодателя заявление о прекращении трудового договора. Датой его прекращения будет считаться дата, следующая за датой подачи такого заявления.

Дальнейшие действия по процедуре прекращения трудового договора совершат сотрудники Центра занятости, а человек получит право на получение статуса безработного и получение пособия по безработице.

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.