Как уволиться с работы сотруднику, выехавшему из зоны боевых действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как уволиться с работы сотруднику, выехавшему из зоны боевых действий

Личные финансы
47
Правоотношения наемного работника и работодателя регламентирует Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), который и определяет, в частности, основания и порядок увольнения с работы. Кодекс предусматривает увольнение как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя.
Последний год внес существенные коррективы в процедуру такого мирного, казалось бы, процесса, как увольнение с работы.
Многие вынуждены были просто бежать из своих домов, и им было совсем не до того, чтобы пройти процедуру увольнения с работы, да и работодателям в этой ситуации было также явно не до того.
Однако уволиться с работы в этом случае также возможно, это предусматривает как ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», так и ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
Для этого человеку, который имеет статус внутренне перемещенного лица и не может прекратить действие трудового договора с работодателем в порядке, определенном Кодексом законов о труде, необходимо обратиться в Центр занятости по нынешнему месту жительства.
Место для вашей рекламы
Там он может подать на имя работодателя заявление о прекращении трудового договора. Датой его прекращения будет считаться дата, следующая за датой подачи такого заявления.
Дальнейшие действия по процедуре прекращения трудового договора совершат сотрудники Центра занятости, а человек получит право на получение статуса безработного и получение пособия по безработице.
Читайте больше в нашей статье:

Как уволиться с работы правильно

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.