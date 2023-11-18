200 тысяч авто ежегодно: где Hyundai строит новый завод — Finance.ua

200 тысяч авто ежегодно: где Hyundai строит новый завод Сегодня 07:08 — Фондовый рынок

Hyundai Motor Co. начнет строительство нового завода электромобилей в Южной Корее, способного производить 200 тыс. автомобилей в год.

Об этом сообщает Bloomberg.

Производитель автомобилей провел церемонию закладки фундамента в Ульсане, где компания построила свой первый автомобильный завод в 1968 году.

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Работы начнутся позже в этом году, а серийное производство начнется в первом квартале 2026 года.

Hyundai инвестирует 2 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов) в строительство завода, который будет занимать 548 000 квадратных метров земли на территории бывшего автодрома. Участок расположен внутри заводского комплекса Hyundai в Ульсане, у которого уже есть годовая производственная мощность в 1,4 миллиона автомобилей.

Напомним, Hyundai Motor Group приобретет 5% акций Korea Zinc Co, крупнейшего в мире производителя цветных металлов, в рамках своих усилий по обеспечению доступа к ключевым металлам, используемым в производстве аккумуляторов для электромобилей. Группа, контролирующая бренды Hyundai, Kia и Genesis, подписала в среду партнерское соглашение с металлургическим заводом о совместной разработке «цепочки создания стоимости никеля», закупающей, обрабатывающей и перерабатывающей металл, необходимый для аккумуляторов электромобилей, говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

ранее Компания Hyundai официально представила кроссовер Exter — самый компактный в линейке производителя. Автомобиль ориентирован на рынок Индии, где будет явно пользоваться спросом из-за невысокого ценника. Длина Hyundai Exter составляет 3815 мм, клиренс — немалые 185 мм. При колесной базе всего 2450 мм автомобиль рассчитан на пятерых;

кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения поступил в продажу в Южной Корее. На родине стоимость базовой версии модели составляет в эквиваленте 26 500 долларов. Новый Hyundai Santa Fe вышел на рынок в двух версиях — с 2,5-литровым 281-сильным турбодвигателем и 230-сильной гибридной установкой, состоящей из 1,6-литровой турбочетверки и электромотора.

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