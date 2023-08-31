Hyundai планує придбати частку в компанії з виробництва металоконструкцій для електромобілів за $400 млн — Finance.ua

Hyundai планує придбати частку в компанії з виробництва металоконструкцій для електромобілів за $400 млн Сьогодні 07:47 — Фондовий ринок

Hyundai планує придбати частку в компанії з виробництва металоконструкцій для електромобілів за $400 млн

Hyundai Motor Group придбає 5% акцій Korea Zinc Co, найбільшого в світі виробника кольорових металів, в рамках своїх зусиль по забезпеченню доступу до ключових металів, що використовуються у виробництві акумуляторів для електромобілів.

Про це пише Bloomberg

Група, яка контролює бренди Hyundai, Kia і Genesis, підписала в середу партнерську угоду з металургійним заводом про спільну розробку «ланцюжка створення вартості нікелю», який закуповує, обробляє і переробляє метал, необхідний для акумуляторів електромобілів, йдеться в повідомленні. Hyundai витратить 527,2 млрд вон ($398 млн) на придбання акцій Korea Zinc в рамках цієї угоди, додає видання.

Hyundai планує купувати 50% нікелю, необхідного для акумуляторів електромобілів, через партнерство до 2031 року, щоб відповідати закону президента Джо Байдена про зниження інфляції, який заохочує автовиробників виробляти компоненти для електромобілів за межами Китаю.

За словами автовиробника, ланцюжок поставок, побудований з Korea Zinc, що також базується в Сеулі, відповідатиме європейським вимогам до джерел постачання критично важливих мінералів та задовольнятиме інші правила ESG.

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До кінця цього десятиліття компанія планує увійти до трійки найбільших світових виробників електромобілів, виробляючи 3,64 мільйона транспортних засобів щорічно.

Компанія спростувала чутки про те, що вона хоче створювати власні літій-іонні акумулятори для електромобілів, хоча і визнала, що вивчає твердотільні батареї. У липні Hyundai відкрила дослідницький центр у співпраці з Сеульським національним університетом для розробки батарей наступного покоління.

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