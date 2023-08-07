Hyundai та Kia відкликають майже 100 000 авто через загрозу займання — Finance.ua

Hyundai та Kia відкликають майже 100 000 авто через загрозу займання 07.08.2023, 01:02 — Технології&Авто

Hyundai та Kia відкликають майже 100 000 авто через загрозу займання

Південнокорейські автовиробники Hyundai Motor та Kia відкликають понад 91 000 нових автомобілів у США. Причина — ризик займання.

Про це повідомляє Reuters.

Компанії також просять власників авто паркуватися зовні та далеко від будівель.

Відкликання поширюється на автомобілі Hyundai Palisade, Tucson, Sonata, Elantra та Kona, а також Kia Seltos, Soul та Sportage 2023 року випуску.

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«Електронні контролери масляного насоса Idle Stop & Go можуть містити пошкоджені електричні компоненти, які можуть спричинити перегрів насоса», — сказано у повідомленні.

У Hyundai додали, що, крім ризику займання, може статися коротке замикання, що впливає на інші бортові контролери автомобіля.

Усі автовласники отримають повідомлення наприкінці вересня. Зі свого боку дилери перевірять і при необхідності замінять зазначений компонент.

Також повідомляється, що проблемну деталь було знято з виробництва у березні.

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