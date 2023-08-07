Hyundai та Kia відкликають майже 100 000 авто через загрозу займання — Finance.ua

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Hyundai та Kia відкликають майже 100 000 авто через загрозу займання

Технології&Авто
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Hyundai та Kia відкликають майже 100 000 авто через загрозу займання
Hyundai та Kia відкликають майже 100 000 авто через загрозу займання
Південнокорейські автовиробники Hyundai Motor та Kia відкликають понад 91 000 нових автомобілів у США. Причина — ризик займання.
Про це повідомляє Reuters.
Компанії також просять власників авто паркуватися зовні та далеко від будівель.
Відкликання поширюється на автомобілі Hyundai Palisade, Tucson, Sonata, Elantra та Kona, а також Kia Seltos, Soul та Sportage 2023 року випуску.
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«Електронні контролери масляного насоса Idle Stop & Go можуть містити пошкоджені електричні компоненти, які можуть спричинити перегрів насоса», — сказано у повідомленні.
У Hyundai додали, що, крім ризику займання, може статися коротке замикання, що впливає на інші бортові контролери автомобіля.
Усі автовласники отримають повідомлення наприкінці вересня. Зі свого боку дилери перевірять і при необхідності замінять зазначений компонент.
Також повідомляється, що проблемну деталь було знято з виробництва у березні.

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За матеріалами:
УБР
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