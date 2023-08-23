Новий Hyundai Santa Fe 2024 вийшов на ринок: подробиці та ціни (фото) — Finance.ua
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Новий Hyundai Santa Fe 2024 вийшов на ринок: подробиці та ціни (фото)

Технології&Авто
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Новий Hyundai Santa Fe 2024 вийшов на ринок: подробиці та ціни (фото)
Новий Hyundai Santa Fe 2024 вийшов на ринок: подробиці та ціни (фото)
Кросовер Hyundai Santa Fe п’ятого покоління надійшов у продаж у Південній Кореї. На батьківщині вартість базової версії моделі становить в еквіваленті 26 500 доларів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.
Новий Hyundai Santa Fe вийшов на ринок у двох версіях — з 2,5-літровим 281-сильним турбодвигуном і 230-сильною гібридною установкою, що складається з 1,6-літрової турбочетвірки та електромотора. Пізніше лінійку двигунів розширять — з’явиться гібрид, що заряджається.
Новий Hyundai Santa Fe 2024 вийшов на ринок: подробиці та ціни (фото)
Більш потужний варіант розганяється до 100 км/год за 8,1 с і розвиває 210 км/год. Зате гібрид Hyundai Santa Fe витрачає лише 6,5 л/100 км у змішаному циклі.
Новий Hyundai Santa Fe 2024 вийшов на ринок: подробиці та ціни (фото)
Новий Hyundai Santa Fe 2024 доступний у варіантах на 5, 6 і 7 місць і запропонований у трьох варіантах оснащення — Exclusive, Prestige і Calligraphy. Серед нових опцій для моделі — сканер відбитків пальців, доступ до салону зі смартфона, система ультрафіолетової дезінфекції, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням і поліпшена система напівавтономного водіння. У Європі та Північній Америці кросовер з’явиться на початку 2024 року.
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