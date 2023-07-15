Hyundai представила кроссовер стоимостью всего 7,3 тыс. долларов (Фото) — Finance.ua
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Hyundai представила кроссовер стоимостью всего 7,3 тыс. долларов (Фото)

Фондовый рынок
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Hyundai представила кроссовер стоимостью всего 7,3 тыс. долларов (Фото)
Hyundai представила кроссовер стоимостью всего 7,3 тыс. долларов (Фото)
Компания Hyundai официально представила кроссовер Exter — самый компактный в линейке производителя. Автомобиль ориентирован на рынок Индии, где будет явно пользоваться спросом из-за невысокого ценника.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на официальный сайт Hyundai.
Длина Hyundai Exter составляет 3815 мм, клиренс — немалые 185 мм. При колесной базе всего 2450 мм автомобиль рассчитан на пятерых.
Под капотом новинки установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы. Трансмиссия — механическая или роботизированная (с одним сцеплением). Привод только передний, а задние тормоза — барабанные.
Уже в базе Exter имеет 6 подушек безопасности, систему ABS, кондиционер и цифровую панель приборов. За доплату предлагается мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, климат- и круиз-контроль, люк и функция регулировки руля.
Топовая версия кроссовера обойдется в 12 тысяч долларов.
Напомним, Hyundai стала самой прибыльной публичной компанией Южной Кореи.
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По материалам:
mmr.ua
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