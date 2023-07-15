Hyundai представила кросовер вартістю лише 7,3 тис. доларів (Фото) — Finance.ua
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Hyundai представила кросовер вартістю лише 7,3 тис. доларів (Фото)

Фондовий ринок
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Hyundai представила кросовер вартістю лише 7,3 тис. доларів (Фото)
Hyundai представила кросовер вартістю лише 7,3 тис. доларів (Фото)
Компанія Hyundai офіційно представила кросовер Exter — найкомпактніший у лінійці виробника. Автомобіль орієнтований на ринок Індії, де явно користуватиметься попитом через невисокий цінник.
Про це повідомляє MMR із посиланням на офіційний сайт Hyundai.
Довжина Hyundai Exter складає 3815 мм, кліренс — чималі 185 мм. При колісній базі усього 2450 мм автомобіль розрахований на п’ятьох.
Під капотом новинки встановлено 1,2-літровий двигун потужністю 83 кінські сили. Трансмісія — механічна або роботизована (з одним зчепленням). Привід лише передній, а задні гальма — барабанні.
Уже «в базі» Exter має 6 подушок безпеки, систему ABS, кондиціонер та цифрову панель приладів. За доплату пропонується мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, клімат- та круїз-контроль, люк і функція регулювання керма.
Топова версія кросовера обійдеться у 12 тисяч доларів.
Нагадаємо, Hyundai стала найприбутковішою публічною компанією Південної Кореї.
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За матеріалами:
mmr.ua
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