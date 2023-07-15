Hyundai представила кросовер вартістю лише 7,3 тис. доларів (Фото) — Finance.ua

Hyundai представила кросовер вартістю лише 7,3 тис. доларів (Фото)
Компанія Hyundai офіційно представила кросовер Exter — найкомпактніший у лінійці виробника. Автомобіль орієнтований на ринок Індії, де явно користуватиметься попитом через невисокий цінник.
Довжина Hyundai Exter складає 3815 мм, кліренс — чималі 185 мм. При колісній базі усього 2450 мм автомобіль розрахований на п’ятьох.
Під капотом новинки встановлено 1,2-літровий двигун потужністю 83 кінські сили. Трансмісія — механічна або роботизована (з одним зчепленням). Привід лише передній, а задні гальма — барабанні.
Уже «в базі» Exter має 6 подушок безпеки, систему ABS, кондиціонер та цифрову панель приладів. За доплату пропонується мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, клімат- та круїз-контроль, люк і функція регулювання керма.
Топова версія кросовера обійдеться у 12 тисяч доларів.
Нагадаємо, Hyundai стала найприбутковішою публічною компанією Південної Кореї.
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