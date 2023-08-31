Hyundai планирует приобрести долю в компании по производству металлоконструкций для электромобилей за $400 млн — Finance.ua

Hyundai планирует приобрести долю в компании по производству металлоконструкций для электромобилей за $400 млн Сегодня 07:47 — Фондовый рынок

Hyundai планирует приобрести долю в компании по производству металлоконструкций для электромобилей за $400 млн

Hyundai Motor Group приобретет 5% акций Korea Zinc Co, крупнейшего в мире производителя цветных металлов, в рамках своих усилий по обеспечению доступа к ключевым металлам, используемым в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Об этом пишет Bloomberg

Группа, контролирующая бренды Hyundai, Kia и Genesis, подписала в среду партнерское соглашение с металлургическим заводом о совместной разработке «цепочки создания стоимости никеля», закупающей, обрабатывающей и перерабатывающей металл, необходимый для аккумуляторов электромобилей, говорится в сообщении. Hyundai потратит 527,2 млрд вон ($398 млн) на приобретение акций Korea Zinc в рамках этого соглашения, добавляет издание.

Hyundai планирует покупать 50% никеля, необходимого для аккумуляторов электромобилей, через партнерство до 2031 года, чтобы соответствовать закону президента Джо Байдена о снижении инфляции, который поощряет автопроизводителей производить компоненты для электромобилей за пределами Китая.

По словам автопроизводителя, цепочка поставок, построенная с Korea Zinc, также базирующейся в Сеуле, будет отвечать европейским требованиям к источникам поставок критически важных минералов и удовлетворять другие правила ESG.

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К концу этого десятилетия компания планирует войти в тройку крупнейших мировых производителей электромобилей, производя 3,64 миллиона транспортных средств ежегодно.

Компания опровергла слухи о том, что она хочет создавать собственные литиево-ионные аккумуляторы для электромобилей, хотя и признала, что изучает твердотельные батареи. В июле Hyundai открыла исследовательский центр в сотрудничестве с Сеульским национальным университетом по разработке батарей следующего поколения.

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