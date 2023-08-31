Hyundai планирует приобрести долю в компании по производству металлоконструкций для электромобилей за $400 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai планирует приобрести долю в компании по производству металлоконструкций для электромобилей за $400 млн

Фондовый рынок
17
Hyundai планирует приобрести долю в компании по производству металлоконструкций для электромобилей за $400 млн
Hyundai планирует приобрести долю в компании по производству металлоконструкций для электромобилей за $400 млн
Hyundai Motor Group приобретет 5% акций Korea Zinc Co, крупнейшего в мире производителя цветных металлов, в рамках своих усилий по обеспечению доступа к ключевым металлам, используемым в производстве аккумуляторов для электромобилей.
Об этом пишет Bloomberg.
Группа, контролирующая бренды Hyundai, Kia и Genesis, подписала в среду партнерское соглашение с металлургическим заводом о совместной разработке «цепочки создания стоимости никеля», закупающей, обрабатывающей и перерабатывающей металл, необходимый для аккумуляторов электромобилей, говорится в сообщении. Hyundai потратит 527,2 млрд вон ($398 млн) на приобретение акций Korea Zinc в рамках этого соглашения, добавляет издание.
Читайте также
Hyundai планирует покупать 50% никеля, необходимого для аккумуляторов электромобилей, через партнерство до 2031 года, чтобы соответствовать закону президента Джо Байдена о снижении инфляции, который поощряет автопроизводителей производить компоненты для электромобилей за пределами Китая.
По словам автопроизводителя, цепочка поставок, построенная с Korea Zinc, также базирующейся в Сеуле, будет отвечать европейским требованиям к источникам поставок критически важных минералов и удовлетворять другие правила ESG.
Читайте также
К концу этого десятилетия компания планирует войти в тройку крупнейших мировых производителей электромобилей, производя 3,64 миллиона транспортных средств ежегодно.
Компания опровергла слухи о том, что она хочет создавать собственные литиево-ионные аккумуляторы для электромобилей, хотя и признала, что изучает твердотельные батареи. В июле Hyundai открыла исследовательский центр в сотрудничестве с Сеульским национальным университетом по разработке батарей следующего поколения.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.