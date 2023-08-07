Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания — Finance.ua

Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания
Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia отзывают более 91 000 новых автомобилей в США. Причина — риск возгорания.
Об этом сообщает Reuters.
Компании также просят владельцев авто парковаться снаружи и подальше от зданий.
Отзыв распространяется на автомобили Hyundai Palisade, Tucson, Sonata, Elantra и Kona, а также Kia Seltos, Soul и Sportage 2023 года выпуска.
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«Электронные контроллеры масляного насоса Idle Stop & Go могут содержать поврежденные электрические компоненты, которые могут вызвать перегрев насоса», — говорится в сообщении.
В Hyundai добавили, что помимо риска возгорания может произойти короткое замыкание, влияющее на другие бортовые контроллеры автомобиля.
Все автовладельцы получат уведомление в конце сентября. Со своей стороны дилеры проверят и при необходимости заменят указанный компонент.
Также сообщается, что проблемная деталь была снята с производства в марте.
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