Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания — Finance.ua

Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания 07.08.2023, 01:02 — Технологии&Авто

Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания

Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia отзывают более 91 000 новых автомобилей в США. Причина — риск возгорания.

Об этом сообщает Reuters.

Компании также просят владельцев авто парковаться снаружи и подальше от зданий.

Отзыв распространяется на автомобили Hyundai Palisade, Tucson, Sonata, Elantra и Kona, а также Kia Seltos, Soul и Sportage 2023 года выпуска.

Читайте также Hyundai получила патент на дрон для доставки авто

«Электронные контроллеры масляного насоса Idle Stop & Go могут содержать поврежденные электрические компоненты, которые могут вызвать перегрев насоса», — говорится в сообщении.

В Hyundai добавили, что помимо риска возгорания может произойти короткое замыкание, влияющее на другие бортовые контроллеры автомобиля.

Все автовладельцы получат уведомление в конце сентября. Со своей стороны дилеры проверят и при необходимости заменят указанный компонент.

Также сообщается, что проблемная деталь была снята с производства в марте.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.