Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания

Технологии&Авто
18
Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания
Hyundai и Kia отзывают почти 100 000 авто из-за угрозы возгорания
Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia отзывают более 91 000 новых автомобилей в США. Причина — риск возгорания.
Об этом сообщает Reuters.
Компании также просят владельцев авто парковаться снаружи и подальше от зданий.
Отзыв распространяется на автомобили Hyundai Palisade, Tucson, Sonata, Elantra и Kona, а также Kia Seltos, Soul и Sportage 2023 года выпуска.
Читайте также
«Электронные контроллеры масляного насоса Idle Stop & Go могут содержать поврежденные электрические компоненты, которые могут вызвать перегрев насоса», — говорится в сообщении.
В Hyundai добавили, что помимо риска возгорания может произойти короткое замыкание, влияющее на другие бортовые контроллеры автомобиля.
Все автовладельцы получат уведомление в конце сентября. Со своей стороны дилеры проверят и при необходимости заменят указанный компонент.
Также сообщается, что проблемная деталь была снята с производства в марте.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.