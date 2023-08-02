Hyundai получила патент на дрон для доставки авто — Finance.ua

Hyundai получила патент на дрон для доставки авто
Компания Hyundai запатентовала дрон для перевозки автомобилей по воздуху.
По задумке он станет частью транспортной системы, каждый элемент которой дополняет друг друга. К примеру, дрон может перенести по воздуху машину там, где отсутствуют дороги, а автомобиль отбуксирует коптер на место стоянки или заправки, куда назад своим ходом не добраться.
Сайт CarBuzz нашел в базе Бюро по регистрации патентов и торговых марок США заявку Hyundai на грузовой дрон, способный транспортировать наземные беспилотники.
Идея кооперативных транспортных систем, в данном случае симбиоз воздушной и наземной «платформ», аналогична летающему такси Pop. Up Next. Его в свое время придумали Audi, Airbus и Italdesign, но потом сочли бесперспективным.
Позже концепцию Pop. Up Next немного изменили и превратили в Climb-E, однако ее суть осталась неизменной. В общем и Hyundai предлагает создать такую систему, части которой при необходимости будут дополнять друг друга. Например, дрон мог бы стыковаться с машиной-беспилотником и переносить ее по воздуху из пункта, А в пункт Б. А та, в свою очередь, при приземлении доставляла бы коптер, скажем, на закрытую парковку. Это лишь один из возможных сценариев использования дрона. Также он может возить грузы, выступать в роли зарядной станции для электромобилей или быть разведчиком, как ранее предлагала компания Ford.
Интерес к подобной технике у Hyundai появился не просто так, а потому что роботы и беспилотники — это один из главных элементов стратегии развития фирмы. Еще в 2019 году корейцы показали концепт Elevate — шагающий беспилотник, который мог бы доставлять спасателей непосредственно в эпицентр катастрофы, где наблюдаются максимальные разрушения. В гражданской жизни беспилотник-такси мог бы подниматься по крыльцу дома и забирать малоподвижных пассажиров, например, передвигающихся в инвалидной коляске.
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