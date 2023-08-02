Hyundai получила патент на дрон для доставки авто — Finance.ua

Hyundai получила патент на дрон для доставки авто Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Hyundai получила патент на дрон для доставки авто

Компания Hyundai запатентовала дрон для перевозки автомобилей по воздуху.

По задумке он станет частью транспортной системы, каждый элемент которой дополняет друг друга. К примеру, дрон может перенести по воздуху машину там, где отсутствуют дороги, а автомобиль отбуксирует коптер на место стоянки или заправки, куда назад своим ходом не добраться.

Сайт CarBuzz нашел в базе Бюро по регистрации патентов и торговых марок США заявку Hyundai на грузовой дрон, способный транспортировать наземные беспилотники.

Идея кооперативных транспортных систем, в данном случае симбиоз воздушной и наземной «платформ», аналогична летающему такси Pop. Up Next. Его в свое время придумали Audi, Airbus и Italdesign, но потом сочли бесперспективным.

Позже концепцию Pop. Up Next немного изменили и превратили в Climb-E, однако ее суть осталась неизменной. В общем и Hyundai предлагает создать такую ​​систему, части которой при необходимости будут дополнять друг друга. Например, дрон мог бы стыковаться с машиной-беспилотником и переносить ее по воздуху из пункта, А в пункт Б. А та, в свою очередь, при приземлении доставляла бы коптер, скажем, на закрытую парковку. Это лишь один из возможных сценариев использования дрона. Также он может возить грузы, выступать в роли зарядной станции для электромобилей или быть разведчиком, как ранее предлагала компания Ford.

Интерес к подобной технике у Hyundai появился не просто так, а потому что роботы и беспилотники — это один из главных элементов стратегии развития фирмы. Еще в 2019 году корейцы показали концепт Elevate — шагающий беспилотник, который мог бы доставлять спасателей непосредственно в эпицентр катастрофы, где наблюдаются максимальные разрушения. В гражданской жизни беспилотник-такси мог бы подниматься по крыльцу дома и забирать малоподвижных пассажиров, например, передвигающихся в инвалидной коляске.

Телеканал 24 По материалам:

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