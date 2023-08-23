Новый Hyundai Santa Fe 2024 вышел на рынок: подробности и цены (фото) — Finance.ua

Новый Hyundai Santa Fe 2024 вышел на рынок: подробности и цены (фото) 23.08.2023, 00:28 — Технологии&Авто

Новый Hyundai Santa Fe 2024 вышел на рынок: подробности и цены (фото)

Кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения поступил в продажу в Южной Корее. На родине стоимость базовой версии модели составляет в эквиваленте 26 500 долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Новый Hyundai Santa Fe вышел на рынок в двух версиях — с 2,5-литровым 281-сильным турбодвигателем и 230-сильной гибридной установкой, состоящей из 1,6-литровой турбочетверки и электромотора. Позже линейку двигателей расширят — появится заряжаемый гибрид.

Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с и развивает 210 км/ч. Зато гибрид Hyundai Santa Fe тратит всего 6,5 л/100 км в смешанном цикле.

Новый Hyundai Santa Fe 2024 доступен в вариантах на 5, 6 и 7 мест и предложен в трех вариантах оснащения — Exclusive, Prestige и Calligraphy. Среди новых опций для модели — сканер отпечатков пальцев, доступ в салон со смартфона, система ультрафиолетовой дезинфекции, парковочный автопилот с дистанционным управлением и улучшенная система полуавтономного вождения. В Европе и Северной Америке кроссовер появится в начале 2024 года.

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Фокус По материалам:

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