0 800 307 555
ру
10 самых безопасных европейских стран для путешественников

Мир
20
Рейтинг самых безопасных стран Европы
По данным Global Peace Index, самые спокойные государства расположены на Севере и Центральной Европе: там сочетаются эффективное управление, низкий уровень преступности, доверие в обществе и высокие социальные стандарты. Именно эти факторы делают страны комфортными как для жизни, так и для путешествий, особенно если планируется длительное пребывание или путешествие с семьей.
Об этом пишет Visitukraine.today.

ТОП-10 самых безопасных стран Европы

1. Исландия

Исландия уже много лет удерживает статус абсолютного лидера в рейтинге безопасности. Уровень преступности здесь настолько низок, что страну часто называют одной из самых спокойных в мире.
Местные общины известны высоким уровнем доверия и взаимоподдержки, что создает атмосферу открытости для туристов.
К тому же Исландия имеет качественную работу правоохранительных органов и стабильную социальную политику, что делает ее безопасным выбором в любое время года.

2. Дания

Дания стабильно входит в топ самых комфортных стран мира по качеству жизни и уровню общественного доверия. Местные жители соблюдают высокие социальные стандарты, а полиция работает эффективно и быстро.
Низкий уровень преступности сочетается с качественной инфраструктурой и безопасными городскими просторами. Туристы отмечают предсказуемость, порядок и легкость в передвижении по стране.

3. Ирландия

Ирландия — это спокойная и гостеприимная страна, где туристы могут чувствовать себя комфортно как в крупных городах, так и в населенных пунктах поменьше. Инвестирование в общественную безопасность и усиление институтов помогает поддерживать низкий уровень преступности.
Большое внимание уделяется социальному благосостоянию, которое положительно влияет на общую атмосферу. Для путешественников это означает максимально безопасные условия для туризма и обучения.

4. Швейцария

Швейцария известна своей политической нейтральностью и высоким уровнем жизни, что делает ее одной из самых стабильных стран Европы.
Города поражают чистотой, порядком и эффективной работой коммунальных и служб безопасности.
Институции работают четко, а граждане соблюдают законы, что обеспечивает низкий уровень рисков для туристов. Кроме того, у страны есть развитые системы здравоохранения и инфраструктуры.

5. Австрия

Австрия сочетает европейскую стабильность, порядок и культурную изысканность. Города здесь чистые, благоустроенные и хорошо оборудованные для туристов, что минимизирует возможные риски во время поездки.
Уровень преступности остается стабильно низким, а соблюдение правил в обществе — высоким. Благодаря этому Австрия подходит для семейного отдыха и длительных поездок.

6. Чехия

Чехия — одна из самых безопасных стран Центральной Европы, популярная среди туристов благодаря предсказуемости и комфортным условиям. Система общественной безопасности работает эффективно, а уровень преступности в крупных городах остается низким.
Полиция хорошо подготовлена ​​для работы с туристами, что делает пребывание иностранцев максимально комфортным. Также Чехия отличается стабильностью и развитой инфраструктурой.

7. Германия

У Германии есть сильные государственные институты, четкая юридическая система и эффективные меры общественной безопасности. Это одна из самых стабильных стран Европы, где риски для туристов минимизированы.
Кроме того, немецкие города известны высоким качеством транспорта, медицины и общей организованностью. Германия подходит для путешествий любого формата: от семейных туров до бизнес-поездок.

8. Польша

Польша привлекательна для туристов благодаря доступности, стабильности и безопасным условиям для пребывания. Она показывает высокие показатели общественной безопасности и активно развивает городскую инфраструктуру.
Университетские города особенно популярны среди иностранных студентов, поскольку предлагают комфорт и безопасную среду. Путешественники также отмечают гостеприимство местных жителей и предсказуемость в повседневной жизни.

9. Финляндия

Финляндия — одна из самых экологичных и спокойных стран мира. Здесь сочетаются высокая социальная ответственность, четкость законов и минимальный уровень преступности.
Государство уделяет большое внимание качеству жизни, что ощущается даже в мелких деталях: от работы транспорта до чистоты улиц. Это отличное направление для тех, кто ценит спокойствие и безопасность.

10. Норвегия

Норвегия входит в список стран с высокими социальными стандартами и практически полным отсутствием тяжких преступлений. Здесь созданы идеальные условия для жизни и путешествий, а города известны спокойствием и чистотой.
Высокий уровень доверия в обществе создает безопасную атмосферу как местным жителям, так и туристам. Благодаря этому Норвегия заслуженно попадает в топ безопасных европейских направлений.
По материалам:
visitukraine.today
Путешествия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems