10 интересных дистанционных вакансий февраля — Finance.ua

10 интересных дистанционных вакансий февраля
Технологический прогресс позволяет все большему количеству представителей разных профессий работать удаленно. Такой формат работы требует дисциплины, отличных навыков управления временем и самомотивации.
Аналитики сайта budni.robota.ua сделали подборку вакансий для тех, кто хочет работать удаленно.
Бизнес-аналитик в «Брокард-Украина»
Оператор парфюмерно-косметического рынка Украины приглашает поучаствовать в конкурсе на должность.
Анонсированные обязанности: сбор информации, описание и моделирование бизнес-процессов; анализ и формализация бизнес-требований заказчика; стандартизация и валидация отчетов; написание технической документации и инструкции для пользователей; проведение анализа эффективности и подготовка соответствующих отчетов; проведение обучения и консультаций для сотрудников по использованию отчетов (Power BI); анализ эффективности и выработки предложений по оптимизации процессов в интернет-магазине.
Tech Lead в Nestle Ukraine
Команда Nestle Business Services Lviv ищет кандидатов, готовых стать частью команды по автоматизации бизнес-процессов.
Требуется: опытный специалист с сильными лидерскими качествами, исключительными техническими знаниями ServiceNow и JavaScript, отличными коммуникативными способностями.
Предлагается: ежегодный пересмотр зарплаты и премия, 28 дней оплачиваемого отпуска, оплачиваемые больничные, медицинское страхование, оплата обедов, дисконтная программа IT Club; официальное трудоустройство.
Ведущий (категорийный) аналитик в «Хлебных Инвестициях»
Один из крупнейших украинских холдингов по производству хлебобулочных изделий ищет специалиста в отдел маркетинга.
Если у вас есть аналитические навыки (умеете работать с данными, проводить анализ и делать выводы на основе полученных результатов); знаете инструменты и программы для анализа данных (Microsoft Excel, SQL
и т. д.), а также Microsoft PowerPoint — откликайтесь. Работодатель отмечает, что опыт работы с Power BI будет преимуществом.
Архитектор 1С в «АТБ-маркет»
Среди пожеланий к кандидатам: опыт работы в должности программиста 1С 8.2 или 8.3 — от 5 лет; опыт в проектировании новых конфигураций 1С; опыт в поддержке и развитии типовых конфигураций 1С; навыки использования внешних источников данных; составление технической и методической документации; опыт оптимизации кода и запросов; знание способов обмена между базами с использованием OLE, COM, прямое обращение в базу SQL; опыт разработки нетипичных решений на базе 1С.
Корпоративный PR manager в Razom Group
Медиагруппа приглашает на работу специалиста по опыту работы от 2 лет.
Читайте также
Будущему работнику поручат следующие задачи: развитие бренда группы компаний, повышение узнаваемости и репутации на рынке; формирование личного бренда СЕО и топовых руководителей; генерация инфоприводов, создание интересных материалов для СМИ и их питчинг для публикаций; организация и координация медиаактивности СЕО и топовых руководителей (интервью, публичные выступления, участие в событиях, ведение социальных сетей
и т. п.); разработка и внедрение эффективных PR-кампаний, стратегий с привлечением внешних медиа.
Специалист (ка) по документообороту в Starlight Media
Медиагруппа приглашает в свою команду. Среди задач, которые предстоит выполнять будущему работнику: обеспечение полного цикла документооборота: подготовка документов, их подписание; оформление таблиц Excel; согласование внутри холдинга (с юристами, финансистами) и с внешними партнерами (включая почтовые отправления) Free TV и Pay TV контрактов; аналитика рынка киноиндустрии по запросу; поиск новых партнеров; сбор и систематизация требуемой информации для работы с контентом.
PPC specialist в Kyivstar Tech
Украинская гибридная ІТ-компания, резидент Дія. City, объявляет конкурс на должность.
Необходимо: запускать performance-кампании Google ads, Facebook ads и других платформах; оптимизировать performance-кампании; участвовать в разработке баннеров вместе с командой дизайнеров для повышения эффективности баннерной рекламы; участвовать в усовершенствовании объявлений для повышения релевантности, показателя качества и показателя оптимизации кампаний; отслеживать и выполнять KPI’s продукта; вести отчеты/дашборды продукта; проводить A/B-тесты.
Эксперт по трудовому законодательству в «Медиа-про»
Издательская группа компаний приглашает на работу специалистов с опытом работы в сфере трудового права от 5 лет; инспектора по кадрам или юриста.
Обязанности: консультирование клиентов проекта по применению законодательства о труде и кадровом делопроизводстве, военном учете (письменно и по телефону); создание и направление запросов в министерства и ведомства; поиск, подготовка, систематизация материалов для изданий проекта; актуализация опубликованных материалов; работа с авторами изданий; подготовка письменных ответов на запросы клиентов; написание профессиональных материалов для изданий и на сайт.
Дизайнер-верстальщик издательства «Лингвист»
Издательство приглашает на работу специалиста для верстки современных учебных пособий. Будущего работника ждут следующие задачи: верстка полиграфических макетов изданий; разработка дизайна учебных пособий; подготовка изданий к печати.
Что важно для работодателя: владение пакетом дизайнерских программ Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator и др.); владение Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point).
Опыт верстки учебников будет преимуществом. Рассматривают только резюме с портфолио.
Руководитель отдела маркетинга в Sculptor Lash
Компания, специализирующаяся на продаже косметических средств и материалов для наращивания и ухода за ресницами и бровями, объявляет об открытии вакансии.
Портрет идеального кандидата: знание инструментов управления командой от 5 человек; опыт в сфере маркетинга от 2 лет; опыт работы в beauty или смежной сфере будет плюсом; успешный опыт создания или запуска и развития брендов новых продуктов; практические знания и опыт управления маркетинг-процессами; опыт планирования, организации, оценки эффективности, управления результатами маркетинговых процессов; опыт проведения маркетинговых исследований
Ваши планы заслуживают реализации. Действуйте, и пусть вам в этом помогают деньги. Кстати, самые выгодные кредиты в одном каталоге здесь:
Сравнить и взять кредит 👛
Поделиться новостью