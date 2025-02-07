Портрет ищущего работу в начале 2025 года: конкуренция за дистанционную работу в 5 раз выше (инфографика) — Finance.ua

Портрет ищущего работу в начале 2025 года: конкуренция за дистанционную работу в 5 раз выше (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Портрет ищущего работу в начале 2025 года: конкуренция за дистанционную работу в 5 раз выше (инфографика)

Как пишут специалисты work.ua , в январе 2025 года на рынке труда было наибольшее количество кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров.

Как следствие — почти 1,5 миллиона откликов на вакансии в январе. Это на 39% больше, чем было в декабре.

Конкуренция за дистанционную работу в 5 раз выше средних показателей на рынке. Это один из самых действенных инструментов для преодоления дефицита кадров.

Но в январе конкуренция за дистанционную работу побила все рекорды и выросла на 49% против декабря.

Самые конкурентные должности

Если раньше это были верстальщик и Front-end Developer, то сейчас в лидерах — direct-менеджер и специалист чата. Это профессии, предусматривающие обработку входящих обращений клиентов обычно в социальных сетях.

Низкую конкуренцию видим за вакансии в категориях: «Охрана, безопасность», «Рабочие специальности, производство», «Строительство, архитектура», «Транспорт, автобизнес», «Медицина, фармацевтика».

Демографический портрет соискателя

На рынке труда на несколько процентных пунктов выросла доля женщин и молодежи в возрасте до 35 лет.

Зарплаты выросли только в некоторых категориях

Едва ли не единственный важный показатель, не изменившийся в январе 2025 года — зарплата.

Медиана так и осталась на уровне 24 000 грн. Но в некоторых регионах и отраслях все же видим сдвиги. В частности, средние зарплаты выросли в Киевской (26 000 грн, +750 грн до декабря) и Харьковской (21 000 грн, +1 000 грн) областях.

Также повысились предлагаемые доходы в категориях:

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 47 500 грн, +6%;

«Красота, фитнес, спорт» — 25 000 грн, +4%;

«Страхование» — 26 000 грн, +4%;

«Строительство, архитектура» — 28 500 грн, +4%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 22 100 грн, +3%.

В рейтинге должностей с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей, айтишников и специалистов для Сил обороны): медиабайер (67 500 грн), водитель-международник (55 000 грн), эндодонтист (51 900 грн), рихтовщик, риелтор, стоматолог, моторист (50 грн).

Самые низкие доходы имеют библиотекарь (9500 грн), маркировщик (11 000 грн), педагог-организатор (11 500 грн), уборщик (12 000 грн), посудомоечник (13 500 грн), оператор АЗК (14 000 грн).

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