Зростання конкуренції: кому українці поступаються місцем на ринку праці Польщі — Finance.ua

Зростання конкуренції: кому українці поступаються місцем на ринку праці Польщі Сьогодні 09:30 — Світ

Зростання конкуренції: кому українці поступаються місцем на ринку праці Польщі

Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі, але ситуація на ринку праці поступово змінюється. За останній рік спостерігається значне зростання кількості працівників із Непалу, Філіппін та Колумбії. Особливо помітне збільшення числа колумбійців, кількість яких зросла втричі.

Про це пише inpoland з посиланням на звіт Gi Group.

Чому зростає попит на працівників із далеких країн

Польський ринок праці стає дедалі привабливішим не лише для європейців, а й для працівників з Азії та Латинської Америки.

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Згідно з даними звіту, кількість дозволів на роботу для іноземців у Польщі зросла, зокрема:

філіппінці — на 60%.

непальці — на 46%.

колумбійці — на 337% (у 3,3 рази більше порівняно з 2023 роком).

Працівники з цих країн готові працювати за нижчі зарплати порівняно з українцями та часто погоджуються на менш комфортні умови праці, що робить їх привабливими для роботодавців.

Позиція українців на ринку праці

Станом на вересень 2024 року в Польщі працювало близько 779 тисяч українців.

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Попри збереження лідерства серед іноземних працівників, їхня частка зменшилася на 7,8% з 2018 року.

Це частково пов’язано із:

поверненням частини біженців в Україну.

переїздом до інших країн ЄС.

конкуренцією з боку працівників з інших країн.

Українці залишаються важливою робочою силою для Польщі завдяки культурній близькості та спрощеній процедурі працевлаштування.

Однак зростання конкуренції вимагає підвищення кваліфікації та адаптації до змін на ринку.

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Польща активно інтегрує нових працівників, створюючи умови для навчання та перекваліфікації.

Це може стати шансом і для українців, щоб утримати свої позиції, особливо в секторах із високими вимогами до кваліфікації.

Нагадаємо, Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) оголосила про посилення контролю за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази.

Починаючи з 2025 року, такі перевірки можуть призвести до блокування банківських рахунків у разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків.

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