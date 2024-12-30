Польща готова збільшити поставки електрики в Україну в разі припинення їх Словаччиною — Finance.ua

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Польща готова збільшити поставки електрики в Україну в разі припинення їх Словаччиною

Енергетика
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Польща готова збільшити поставки електрики в Україну в разі припинення їх Словаччиною
Польща готова збільшити поставки електрики в Україну в разі припинення їх Словаччиною
Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії та її експорт в Україну в разі припинення постачання електроенергії Словаччиною.
Про це повідомило в неділю агентство Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника РП, який побажав залишитися неназваним.
«Як заявив у неділю високопоставлений чиновник, Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити допоміжне постачання електроенергії в охоплену війною країну», — йдеться у повідомленні.
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За словами співрозмовника агентства, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини.
Як повідомлялось раніше, у міністерстві енергетики України заявили, що наразі пропрацьовуються інші варіанти щодо отримання електроенергії з інших напрямів після погроз прем’єра Словаччини Роберта Фіцо зупинити постачання електроенергії.
За матеріалами:
Укрінформ
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